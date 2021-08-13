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Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото)

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Керч, П'ятниця 13 серпня 2021 20:18
Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото) Колаж РБК-Україна: повінь у Керчі через сильні зливи
Автор: Володимир Костирін

Негода знову накрила окупований Росією український Крим, і через сильні дощі в Керчі почалася повінь і стартувала евакуація жителів із зон підтоплення. У місті зупинили роботу деяких підприємств, став електротранспорт, залиті водою будинки, вулиці, дороги та приватні домоволодіння.

У мережі 13 серпня з'явилося відео і фото наслідків "мокрої" стихії.

При цьому метеорологи попереджають про ймовірність посилення опадів.

Так, можливий розлив річки Мелік-Чесме і подальші підтоплення.

Після нічного дощу центральні вулиці Керчі були залиті водою, рух ними перекрито. Трамваї сьогодні не пустили, а деякі маршрути міських автобусів довелося змінити, передає "Storm Video News".

Жителів міста перед початком евакуації закликали зібрати документи, ліки та запастися їжею.

Відео: повінь у Керчі 13 серпня

Жителям Керчі повідомили, щоб вони готувалися до можливої евакуації: зібрали документи, ліки та запас їжі.

Як говориться в Telegram-каналі "Крыминформ", аеромобільне угруповання МНС в Керчі проводить додаткове розчищення зливових систем річища річки Мелік-Чесме. У цій роботі задіяні 50 людей.

У деяких місцях встановлюють дамби з мішків з піском. А подекуди доводиться ламати набережну, щоб воді було простіше йти.

Також повідомляється, що в зоні можливого підтоплення в Керчі зараз знаходяться близько 40 житлових будинків.

Відео: у затопленій через дощі Керчі воду намагаються повернути в річище річки 13 серпня

Жителі Керчі повідомляють про погіршення погодних умов, і опади не припиняються.

З'явилися фото з міста, залитого водою. Кадри наслідків підтоплення опубліковані на "Крим.Реалія".

Зазначається, що найбільше дісталося центральному району Керчі, який найбільш схильний до затоплень, як і сталося в разі останнього підтоплення.

Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото)Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото)Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото)Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото)Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото)Керч знову пішла під воду через потужні зливи: що відбувається в затопленому місті (відео, фото)

Повінь в Керчі 13 серпня (фото: ТАСС / krymr.com)

Раніше повідомлялося, що в результаті повеней в Криму в червні-липні загинули дві людини, одна зникла безвісти, ще понад 4 тисячі постраждали.

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