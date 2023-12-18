RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кендалл Дженнер показала, как украсила свой дом к Рождеству (фото)

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Юлия Любченко

Кендалл Дженнер, как и другие звезды, уже готовится к Рождеству и Новому году, поэтому показала своим поклонникам, как украсила дом.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение звезды в Instagram .

Кендалл Дженнер показала, как украсила дом к Рождеству

В канун рождественских праздников всюду все становится ярким, красивым и сияющим. Витрины магазинов включают огоньки, улицы становятся украшенными и праздничными, что придает людям настроение и погружает в приятные детские воспоминания.

Но и дома перед праздниками должна царить рождественская атмосфера, которая поможет нам подарить себе особенное настроение. Каждый ребенок и каждый взрослый хочет верить в чудеса, а огоньки и елки позволяют поверить сильнее.

Именно поэтому уже множество людей украсило свои дома, Кендалл Дженнер не стала исключением и уже также украсила свой дом и подарила себе рождественское настроение, что сейчас такая редкость.

Звезда показала атмосферные домашние фото, где она позирует на фоне рождественских и ярких огоньков и демонстрирует свой спортивный костюм темно-синего цвета.

Свой дом Дженнер украсила большими ветвями елки с желтыми огоньками, среди которых стоит Санта со своим посохом, также изготовленным из веток новогоднего дерева. А еще девушка показала свою большую елку, которая, исходя из формы, натуральна.

Кендалл Дженнер украсила дом к Рождеству (фото: instagram.com/kendalljenner)

Новогоднюю красавицу Кендалл украсила гирляндами, интересными игрушками в форме Санты, оленей и простых шаров. Елка стоит у окна, что позволяет ей находиться на фоне снега и создавать еще большую новогоднюю атмосферу в доме.

А вот на последнем фото в карусели Дженнер зажгла свой костюм в полный рост, вероятно, он новый, поэтому девушка так много в нем позирует на домашних новогодних локациях.

Кендалл Дженнер украсила дом к Рождеству (фото: instagram.com/kendalljenner)

Ранее мы говорили о том, что Кендалл Дженнер стала лицом мирового бренда.

Также читайте наш материал о том, как Пэрис Хилтон украсила свой дом к Рождеству.

Читайте РБК-Украина в Google News
РождествоКендалл Дженнер