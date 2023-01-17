Какой церковный праздник отмечается 17 января: приметы, что нельзя делать, у кого именины
17 января верующие чтят память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, а также преподобномученика Зосимы, пустынника Киликии. В народном календаре дата получила такие названия: Феоктистов день, Зосима, Зосима-пасечника.
Обо всех приметах и запретах 17 января - читайте в материале Styler.
Что известно о святых
Святого Зосиму считают покровителем пчеловодов. В этот день обязательно нужно съесть ложку меда, чтобы пчелы много меда давали и здоровье было крепким.
Наши предки готовили различные блюда из меда, такие как ириски или медовые пряники. Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.
Люди думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.
Приметы этого дня
- Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.
- Чистое небо и полная луна у Феоктистов день – к сильному наводнению.
- Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.
- Утром туман – к урожаю яровых.
- Если небо звездное и ясное – будет солнце и мороз.
- Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду.
- Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.
Что нельзя делать 17 января
- В этот день никому нельзя менять работу.
- 17 января подглядывать и подслушивать.
- Также сегодня нельзя рассказывать о своих планах всем подряд, сохраняйте тишину.
17 января именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.
Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.
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