Какой церковный праздник 5 августа: что нельзя делать, как молиться и кого поздравить с днем ангела

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Святые мученики Трофим, Феофил и с ними еще 13 мучеников пострадали из-за преследований христиан во время правления императора Диоклетиана (конец II - нач. ІІІ ст.). Их поймали и привели на суд, но они не отреклись от своей веры и отказались поклоняться идолам.

После жестоких пыток святых, с перебитыми голенями, бросили в огонь. По преданию, с Божьей помощью, они вышли из огня совершенно невредимыми. Тогда противники христианства обезглавили мучеников.

Также сегодня чтят Почаевскую икону Божией Матери, которая считается чудотворной. Достоверно ее история неизвестна. Она написана древним византийским письмом, поэтому могла быть создана либо в Византии, либо в Болгарии. Известно, что в Почаевский монастырь ее подарили в конце XVI в.

Приметы 5 августа

если вечером туман - август будет жарким

если небо без звезд, то месяц будет дождливым

сова громко ухает ночью - ждите похолодания

если паук плетет паутину в сторону севера - похолодает, а если на юг - потеплеет

Что нельзя сегодня делать

долго спать, лениться, скучать и ругаться

рубить ветки калины, иначе навлечете несчастье

есть сырую калину, потому что заболеете

перегреваться, принимать сауну или баню

одиноким мужчинам нельзя ходить в лес или на реку, иначе их соблазнит русалка

День ангела сегодня празднуют: Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор, Анна.

Главная молитва дня

Поскольку церковь сегодня чествует Почаевскую икону Божией Матери, нужно помолиться святой Марии.

"О, Матерь Божия! Заступница всех верующих! Перед Тобой на коленях стою и умоляю, подари мне прощение и покаяние за греховные дела и намерения нечистые. Умоляю, подари свое благословение, ибо каюсь я. Прости меня, раба Божия, за все мысли греховные и деяния злые.

Направь меня на путь праведный, укрепи веру мою во Христа и не оставь на пути огорчения и греха в одиночестве. Проведи меня к истинной вере и помолись обо мне пред Господом нашим на Небесах. Так прославлю Я тебя, непорочная Дева, и вовек буду благодарить Тебя. Отныне и во веки веков". Аминь.