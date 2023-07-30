Какой церковный праздник 30 июля: что нельзя делать и как помолиться в этот особенный день

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

По преданию Марина (Маргарита) была дочерью языческого жреца. В раннем детстве она потеряла зрение. Девочку воспитывала няня, исповедовавшая христианство. Позже Марина также приняла христианство и дала обет целомудренной жизни.

Она отказалась стать женой римского префекта Оливия, а еще - чествовать языческих богов империи. За это ее приговорили к смертной казни. По преданию, она вроде бы чудом осталась невредимой после сожжения и варки в кипятке, но потом ей отрубили голову.

Приметы 30 июля

если идет гроза, значит осень будет дождливой, а зима с метелями

в обед парит, а к вечеру становится холоднее - следующий день будет солнечным

если бьют молнии, то орехи обильно уродят

дождь и на небе белые облака - до смены погоды

Что нельзя делать

заниматься тяжелым физическим трудом

ссорить детей и повышать на них голос, это может обидеть Святую Марину, которая является заступницей детей

гулять в этот день гулять во время грозы

злоупотреблять алкоголем и жирной пищей

День ангела сегодня отмечают: Марина, Маргарита, Леонид, Вероника.

Главная молитва дня

"О святая дева и великомученица Марина, истинная Невеста Христова, в городе Антиохии за веру Христову пострадала, везде огонь и воду прошла и в Царстве Небесном поселилась!

Ты от юности всей душой и всем сердцем возлюбила Христа Бога нашего, Ему единственному послужить желая. Ты силою благочестия твоего, чистотою и праведностью засеяла, пожив свято и непорочно посреди неверных. Ты благодатью Божией от ран удивительно исцелена, удивила Ты мучителей твоих и многих неверных привела к познанию истинного Бога.

Ты силою Божией потоптала диавола, явившегося пред глазами Твоими, и благодать Ты приняла в бою врага рода человеческого побеждать. Ты всей Церкви Христовой светильник светлый, теплая к Богу молитвенница и всем прибегающим к тебе с верой скорая покровительница.

О, Святая Марина, веди нас к Небесной родине, подай нам ревностно заботиться о спасении, направь стопы наши к совершению заповедей Христовых, на путь подвига духовного и исправления жизни.

Поминай нас молитвой Твоей, помоги всем нам жить трезво, праведно и благочестиво. Услышь нас, страстотерпица Христова, и умоли Человеколюбца Бога, да даст Он ходатайством Твоим отечеству нашему мир и добро, всем христианам утверждение в вере, благочестии и чистоте, да укрепит в нас братскую любовь, да очистит нас, грешных, от скверны и пороков, да сохранит нас от всякого действа враждебного, и помилует Своей благодатью, и Царства Небесного наследниками совершит, где вместе с Тобой прославим в святых Своих Бога, Отца и Сына и святого Духа, всегда, ныне и постоянно, и во веки веков". Аминь.