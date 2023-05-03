Какой церковный праздник 3 мая: что нельзя делать в день Федора, приметы

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о святом Федоре

Федор родился в богатой семье, но отказался от славы и богатства и удалился в пустынный монастырь, где все время проводил в посте и молитве. И в жару и в холод он носил власяничную одежду, за что и получил прозвище Власяничник, или Трихина. Годы жизни Феодора не установлены. Считается, что он жил между IV и IX веками.

На Федора стол застилали белой скатертью, ставили хлеб-соль, у икон зажигали свечи и молились об урожае. У наших предков было принято молиться всей семьей перед каждым важным делом. Освящалась вся крестьянская работа, так как крестьяне надеялись, что высшие силы окажут им помощь в нелегко труде.

Главные приметы на 3 мая

Если весна дружная, то земля посевной сделалась, пришло время сеять пшеницу.

Много шишек на ели - к урожаю пшеницы.

Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти.

Сильный и гулкий первый гром - к хорошему урожаю.

В дождь рожь сеять нельзя, иначе будет много сорняков.

Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба.

Что нельзя делать в этот день

В день преподобного Феодора нельзя ссориться, ругаться и злословить.

Категорически запрещено беспокоить воду - считается, что в этот день просыпается Водяной.

Также нельзя стирать постельное белье.

Именины 3 мая отмечают владельцы таких имен: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.