RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой церковный праздник 26 января: что категорически нельзя сегодня делать, у кого именины

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

Православные верующие чтут 26 января память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. В народе этот день называют Ереминым.

В материале Styler вы прочтете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также узнаете, у кого сегодня день ангела.

Что известно о святых?

Святые Ермил и Стратоник Сингидонские (Белградские) жили в III-IV веках. Ермил служил диаконом в городе Сингидоне. Христианина за веру заключили в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. На суде перед императором Лицинием он смело заявил о своей вере и обличал языческих богов. Император трижды вызывал святого на суд и заключал в темницу, надеясь, что он отступит от своей веры. Ермила подвергли множеству пыток, однако он остался непоколебим в своей вере.

Стратоник был тюремным надзирателем и другом Ермила. Видя страшные мучения святого, он не мог удержаться от слез и выдал себя, он тоже был христианином и подвергся мучениям.
После истязаний мучеников связали и бросили в Дунай. Тела святых на третий день были найдены христианами на берегу реки и погребены близ Сингидона.

Селяне обычно проводили этот день дома. На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого животного можно предсказать погоду. Люди считали, что если кошка катается по половицам, то это предвещает тепло, а если дерет стену - будет непогода. Также у кошки можно было попросить излечения болезней.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день человек убьет кошку, то его ждет 7 несчастий.
  • Если ночью вокруг луны круг светится, то вскоре закружит метель.
  • Если на Ермила лес шумит, то скоро потеплеет.
  • Если в этот день деревья в лесу затрещали, то вскоре ударят морозы.
  • Если собака в клубок сворачивается, то холод не отступит. Если же она заснула возле будки, значит, приближается тепло.
  • Если в Ермилов день синица начала щебетать под окном, то весна рано вступит в свои права.

Что нельзя делать 26 января

  • Ни в коем случае нельзя обижать кошек.
  • Не стоит сплетничать и распускать слухи.
  • Не нужно умываться до часу дня.
  • Не стоит увлекатьсяфизическим трудом.

Именины отмечают владельцы таких имен: Яков, Петр, Максим, Елизар и Афанасий.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине