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Какой церковный праздник 21 апреля: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с именинами

Какой праздник 21 апреля (Getty Images)
Автор: Styler

21 апреля православная церковь поминает святого Иродиона - апостола от семидесяти. В народном календаре - это день Родиона ледолома.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

Апостол Иродион входил в число 70 посланников, которых Иисус выбрал для распространения вести о Нем. Он жил в I столетии. Приходился родственником апостолу Павлу и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианская религия распространилась и укоренилась на Балканском полуострове, Павел и Петр выбрали Иродиона епископом города Патры. Он усердно распространял православное вероисповедание и привел к Богу многих жителей города и его окрестностей.

Иродион был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.

Главные приметы этого дня

  • Если день солнечный – ждите хорошего лета, если пасмурный – ненастья и плохого лета.
  • Солнечный день – лето вскоре наступит.
  • Сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, – к хорошей погоде.
  • Луна красноватая – к теплу или грозе.
  • Вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, кое–как – к безветренной теплой погоде ночью.
  • На небе видны перисто–кучевые облака – к хорошей погоде, без осадков.
  • На Родиона пора пахать, если гром гремит.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя в этот день убираться в жилище.
  • Нельзя отвлекать домового от разных дел.
  • Нельзя в этот день набирать воду из рек и озер для хозяйственных нужд.
  • Нельзя покидать жилище, не поклонившись перед этим зиме.
  • Нельзя в этот день планировать рыбалку или охоту, пустыми вернетесь
  • Нельзя покупать лошадей или коров.

Именины сегодня празднуют: Марфа, Родион, Сусанна.

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