Какой церковный праздник 21 апреля: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с именинами

21 апреля православная церковь поминает святого Иродиона - апостола от семидесяти. В народном календаре - это день Родиона ледолома.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
Апостол Иродион входил в число 70 посланников, которых Иисус выбрал для распространения вести о Нем. Он жил в I столетии. Приходился родственником апостолу Павлу и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианская религия распространилась и укоренилась на Балканском полуострове, Павел и Петр выбрали Иродиона епископом города Патры. Он усердно распространял православное вероисповедание и привел к Богу многих жителей города и его окрестностей.
Иродион был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.
Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.
Именины сегодня празднуют: Марфа, Родион, Сусанна.
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