Какой церковный праздник 20 декабря: что нельзя делать, у кого день ангела

20 декабря верующие чтят память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.
Обо всех приметах и запретах этой даты вы прочитаете в материале Styler. Также вы узнаете, кто сегодня отмечает день ангела.
Святой входит в четверку великих латинских учителей церкви. Именно он обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую. Авторитет епископа был настолько велик, что он влиял на политику Феодосия Великого – последнего императора единой Римской империи.
Девушки в старину принимались за шитье и готовили себе приданое. Перед тем, как садиться шить, нужно помолиться святому Амвросию Медиоланскому. Если этого не сделать, то свои печали и горести можно зашить или заплести в создаваемые вещи.
Именины отмечают обладатели таких имен: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.
Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.
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