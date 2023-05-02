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Какой церковный праздник 2 мая: что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

Какой праздник 2 мая (Getty Images)
Автор: Styler

2 мая христиане почитают память монаха Иоанна Ветхопещерника.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

Иоанна назвали Ветхопещерником, потому что он жил в пещерах Ветхой Лавры. Еще его называли Палеврит или Палеолаврит. О нем на самом деле очень мало известно. Считается, что свою жизнь святой прожил в 8 столетии. В юности пошел в Иерусалим к святым местам. А потом поселился в монастыре для мужчин преподобного Харитона. Он вел жизнь аскета и добился духовных высок. Через некоторое время его возвели в священный сан.

Эта дата - хороший день для творчества и рукоделия. Незамужние девушки в этот день вышивают свадебные холсты. Хорошей приметой сегодня считается высушивать одежду и белье на солнце. Такая одежда будет иметь положительную энергетику.

Главные приметы этого дня

  • Если день хмурый и дождливый, значит, июнь будет сухим и солнечным.
  • Тепло на Ивана Ветхопещерника означает холодный конец месяца.
  • Быстро бегущие по небу облака – к сухим дням.
  • Безветренный закат золотистого цвета – к хорошей погоде в ближайшие дни.
  • Если к этому дню береза распустилась раньше ольхи или клена, то лето будет засушливым.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещается примерять чужую обувь, иначе притянете к себе чужие проблемы, из-за которых вам придется побегать и оббить множество порогов.

У кого день ангела

2 мая именины отмечают владельцы таких имен: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

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