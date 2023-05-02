Какой церковный праздник 2 мая: что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела
2 мая христиане почитают память монаха Иоанна Ветхопещерника.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этого дня
Иоанна назвали Ветхопещерником, потому что он жил в пещерах Ветхой Лавры. Еще его называли Палеврит или Палеолаврит. О нем на самом деле очень мало известно. Считается, что свою жизнь святой прожил в 8 столетии. В юности пошел в Иерусалим к святым местам. А потом поселился в монастыре для мужчин преподобного Харитона. Он вел жизнь аскета и добился духовных высок. Через некоторое время его возвели в священный сан.
Эта дата - хороший день для творчества и рукоделия. Незамужние девушки в этот день вышивают свадебные холсты. Хорошей приметой сегодня считается высушивать одежду и белье на солнце. Такая одежда будет иметь положительную энергетику.
Главные приметы этого дня
- Если день хмурый и дождливый, значит, июнь будет сухим и солнечным.
- Тепло на Ивана Ветхопещерника означает холодный конец месяца.
- Быстро бегущие по небу облака – к сухим дням.
- Безветренный закат золотистого цвета – к хорошей погоде в ближайшие дни.
- Если к этому дню береза распустилась раньше ольхи или клена, то лето будет засушливым.
Что нельзя делать в этот день
В этот день запрещается примерять чужую обувь, иначе притянете к себе чужие проблемы, из-за которых вам придется побегать и оббить множество порогов.
У кого день ангела
2 мая именины отмечают владельцы таких имен: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
Читайте также, когда Пасха 2024 и все даты для православных и католиков на 10 лет вперед.
Кроме того, читайте, какие церковные праздники в Украине будем отмечать в мае 2023 года.