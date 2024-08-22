Какой праздник завтра: приметы и запреты 23 августа

Праздник 23 августа - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Луппа и священномученика Иринея Лионского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой мученик Лупп Солунский, живший на рубеже 3-го и 4-го веков, был верным слугой святого Димитрия Солунского. После его смерти Лупп обмакнул свою одежду в кровь святого и взял его кольцо, творя ими многочисленные чудеса, проповедуя слово Божие и оставаясь невредимым благодаря силе Божией. После молитвы перед смертью он принял крещение и добровольно отдал себя на мучения, был казнен мечом, а его могила стала местом исцелений.
Святой Ириней Лионский, выдающийся богослов II века, родился около 130 года в Смирне и учился у святого Поликарпа Смирнского. Он провел большую часть жизни в Лионе, где помогал епископу Пофину в проповеди веры. После смерти Пофина, Иринея рукоположили в епископа Лионского. Его проповеди и труды, в частности "Против ересей", оказали значительное влияние на развитие богословия Церкви. Святой Ириней погиб мученической смертью во время гонений императора Септимия Севера в 202 году.
Лупп Солунский, фреска (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется давать взаймы деньги или какие-либо другие вещи. Считается, что вместе с ними можно отдать свое счастье.
В этот день особенно важно заниматься привычными делами, которые вам хорошо знакомы. День также способствует важным событиям, таким как сватовство и венчание.
К этому времени обычно созревала брусника, которую часто собирали дети и женщины. Ее искали в болотах и лесах, ведь эта ягода была ценна для приготовления лечебных чаев, помогавших при различных заболеваниях.
Завтра именины празднуют: Иоанн, Николай, Ефрем, Павел.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.