Какой праздник завтра: приметы и запреты 23 августа

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой мученик Лупп Солунский, живший на рубеже 3-го и 4-го веков, был верным слугой святого Димитрия Солунского. После его смерти Лупп обмакнул свою одежду в кровь святого и взял его кольцо, творя ими многочисленные чудеса, проповедуя слово Божие и оставаясь невредимым благодаря силе Божией. После молитвы перед смертью он принял крещение и добровольно отдал себя на мучения, был казнен мечом, а его могила стала местом исцелений.

Святой Ириней Лионский, выдающийся богослов II века, родился около 130 года в Смирне и учился у святого Поликарпа Смирнского. Он провел большую часть жизни в Лионе, где помогал епископу Пофину в проповеди веры. После смерти Пофина, Иринея рукоположили в епископа Лионского. Его проповеди и труды, в частности "Против ересей", оказали значительное влияние на развитие богословия Церкви. Святой Ириней погиб мученической смертью во время гонений императора Септимия Севера в 202 году.

Лупп Солунский, фреска (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Менять место работы

Подметать пол

Разговаривать с незнакомцами.

Также не рекомендуется давать взаймы деньги или какие-либо другие вещи. Считается, что вместе с ними можно отдать свое счастье.

В этот день особенно важно заниматься привычными делами, которые вам хорошо знакомы. День также способствует важным событиям, таким как сватовство и венчание.

Народные приметы и традиции 23 августа

Утром заморозки - зима будет ранней

Вечером рано появился туман - к хорошей погоде

Идет дождь с громом - осень будет теплой, а зима холодной

Птицы летят низко к земле - к теплой зиме.

К этому времени обычно созревала брусника, которую часто собирали дети и женщины. Ее искали в болотах и лесах, ведь эта ягода была ценна для приготовления лечебных чаев, помогавших при различных заболеваниях.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Иоанн, Николай, Ефрем, Павел.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: