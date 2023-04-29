Какой праздник отмечает церковь 29 апреля: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о церковном празднике

Три сестры Солунские жили в III- IV веках, в окрестностях города Аквилеи в Италии. Они рано остались сиротами, вели благочестивую жизнь и отказывали многим поклонникам. Об их неприступности прослышал император - он посмотрел на сестер и велел отвезти их в Македонию, где они должны были выбрать себе женихов.

На Арину обычно работают в саду и огороде. Белят стволы деревьев, а также сеют гречиху. Высаживают в специальные ящики-срубы рассаду капусты и помидор. По народным приметам, дни после Арины обычно солнечные и теплые, что хорошо для молодых культур.

В этот народный праздник читают отворотные заговоры для разлуки мужа с соперницей.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя занимать деньги, и дарить подарки.

Нельзя устраивать большие застолья и сильно налегать на алкоголь.

Нельзя снимать пробу с кулича, яиц и других праздничных блюд.

Народные приметы

На ольхе распустились цветы – настала пора засевать гречиху.

На Арину пора выжигать траву в поле.

Слышать во сне колокольный звон – к пожару.

Кто празднует именины

29 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.