Какой праздник отмечает церковь 28 марта: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
28 марта православные христиане чтут память нескольких святых, среди которых мученики Никандр Египетский, Александр Сидский и мученики Кесарийские.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Александр Сидский Памфилийский
Священномученик Александр из Сиде жил в III веке и пострадал за Христа во время гонения при императоре Аврелиане.
Святой был допрошен о вере правителем Антонином и отдан на жестокие истязания. Но чудесным образом тот перенес все муки и, наконец, был обезглавлен. Как только правитель захотел сойти с судейского места, как начал бесноваться и погиб в неистовых конвульсиях.
На Руси этот день называли Никандровым. Второе его название - Лесное ухоженье. Считалось, что в этот день о лесе и его обитателях надо отзываться особенно почтительно и благодарить природу за ее дары. Лес в давние времена был кормильцем крестьян, там они охотились, собирали грибы, ягоды, целебные травы и полезные коренья.
Народные приметы на 28 марта
- Яркий закат в Никандров день — к дождливой неделе;
- Громко чирикают воробьи — день будет солнечным и теплым;
-
Прилетели чайки — весна будет теплой;
-
Прилетевшие птицы начали купаться — жди ненастья.
Что сегодня нельзя делать
- В Александров день нельзя мыть голову. Это предвещало разлуку с близкими.
- Нельзя ходить в лес, чтобы не побеспокоить Лешего. Считалось, что в этот день в лесу можно заблудиться или встретиться с хищником.
Именины сегодня празднуют Александр, Трофим, Юлиан.
Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.