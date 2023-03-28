Какой праздник отмечает церковь 28 марта: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Александр Сидский Памфилийский

Свя­щен­но­му­че­ник Алек­сандр из Си­де жил в III веке и по­стра­дал за Хри­ста во вре­мя го­не­ния при им­пе­ра­то­ре Авре­ли­ане.

Свя­той был до­про­шен о вере пра­ви­те­лем Ан­то­ни­ном и от­дан на же­сто­кие ис­тя­за­ния. Но чу­дес­ным образом тот пе­ре­нес все му­ки и, на­ко­нец, был обез­глав­лен. Как только правитель захо­тел сой­ти с су­дей­ско­го ме­ста, как на­чал бес­но­вать­ся и по­гиб в неисто­вых кон­вуль­си­ях.

На Руси этот день называли Никандровым. Второе его название - Лесное ухоженье. Считалось, что в этот день о лесе и его обитателях надо отзываться особенно почтительно и благодарить природу за ее дары. Лес в давние времена был кормильцем крестьян, там они охотились, собирали грибы, ягоды, целебные травы и полезные коренья.

Народные приметы на 28 марта

Яркий закат в Никандров день — к дождливой неделе;

Громко чирикают воробьи — день будет солнечным и теплым;

Прилетели чайки — весна будет теплой;

Прилетевшие птицы начали купаться — жди ненастья.

Что сегодня нельзя делать

В Александров день нельзя мыть голову. Это предвещало разлуку с близкими.

Нельзя ходить в лес, чтобы не побеспокоить Лешего. Считалось, что в этот день в лесу можно заблудиться или встретиться с хищником.

Именины сегодня празднуют Александр, Трофим, Юлиан.