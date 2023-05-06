ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой праздник в церкви 6 мая: что строго нельзя делать в Юрьев день

Новина українською →
Суббота 06 мая 2023 06:02
Какой праздник в церкви 6 мая: что строго нельзя делать в Юрьев день Какой праздник 6 мая (pixabay.com)
Автор: Styler

Каждый год 6 мая христиане всего мира вспоминают святого Юрия или Георгия Победоносца.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о святом Юрие

Святой Юрий (Егор, Георгий) жил в конце 2 – начале 3 века, родился в Бейруте в семье зажиточных людей, жизнь свою посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть. На иконах и фресках Георгий Победоносец изображен с копьем, пронзающим змея. Существует легенда, согласно которой женщины должны были отдавать своих детей на съедение чудовищу, а Георгий явился как спаситель, проткнув змея копьем.

Свято считается покровителем всех слабых, невинных в их борьбе с несправедливостью, а также считается покровителем урожая, земледелия, домашнего скота и вообще всех животных.

Наши предки считали, что в Юрьев день весна окончательно приходит на землю, и можно приступать к полевым работам.

Издавна все село выходило на поля во главе со священником, читались молитвы на хороший урожай, затем переходили от дома к дому, читая молитвы уже возле каждого огорода.

С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных. Обычно хозяева пекли в Юрьев день специальный пирог, которым угощали всю свою домашнюю скотину.

Главные приметы этого дня

  • В этот день нельзя ничего вязать, и даже брать в руки шерстяные изделия. Иначе волки всех овец перегрызут.
  • Ругаться и кричать на Юрия нельзя, а то грозой убьет.
  • Сильный дождь идет – много травы вырастет.
  • Если на Егория луна находится в стадии роста, дует порывистый ветер и пасмурно, то такая погода продержится ещё достаточно долго .
  • Комары в стаи сбиваются – к потеплению.
  • Увидеть утром росу – к хорошему урожаю проса.
  • Иней на деревьях – к богатому сбору гречихи.
  • Дождь – к отличному урожаю злаковых культур, но вот гречка не уродится в этом году.

Что нельзя делать в Юрьев день

  • Нельзя ссориться или громко, эмоционально спорить о чем-нибудь – может убить грозой.
  • Не следует вязать и даже надевать одежду из шерсти. Вообще к ней в этот день лучше не прикасаться. В народе говорили, что это приведет или к денежным потерям, или к проблемам со здоровьем.
  • В этот день не рекомендуется стричься, расчёсываться и даже брать в руки гребень.

Именины сегодня отмечают владельцы таких имен: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

Читайте также, когда Пасха 2024 и все даты для православных и католиков на 10 лет вперед.

Кроме того, читайте, какие церковные праздники в Украине будем отмечать в мае 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні Праздники в Украине