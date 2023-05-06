Какой праздник в церкви 6 мая: что строго нельзя делать в Юрьев день

Каждый год 6 мая христиане всего мира вспоминают святого Юрия или Георгия Победоносца.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о святом Юрие

Святой Юрий (Егор, Георгий) жил в конце 2 – начале 3 века, родился в Бейруте в семье зажиточных людей, жизнь свою посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть. На иконах и фресках Георгий Победоносец изображен с копьем, пронзающим змея. Существует легенда, согласно которой женщины должны были отдавать своих детей на съедение чудовищу, а Георгий явился как спаситель, проткнув змея копьем.

Свято считается покровителем всех слабых, невинных в их борьбе с несправедливостью, а также считается покровителем урожая, земледелия, домашнего скота и вообще всех животных.

Наши предки считали, что в Юрьев день весна окончательно приходит на землю, и можно приступать к полевым работам.

Издавна все село выходило на поля во главе со священником, читались молитвы на хороший урожай, затем переходили от дома к дому, читая молитвы уже возле каждого огорода.

С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных. Обычно хозяева пекли в Юрьев день специальный пирог, которым угощали всю свою домашнюю скотину.

Главные приметы этого дня

В этот день нельзя ничего вязать, и даже брать в руки шерстяные изделия. Иначе волки всех овец перегрызут.

Ругаться и кричать на Юрия нельзя, а то грозой убьет.

Сильный дождь идет – много травы вырастет.

Если на Егория луна находится в стадии роста, дует порывистый ветер и пасмурно, то такая погода продержится ещё достаточно долго .

Комары в стаи сбиваются – к потеплению.

Увидеть утром росу – к хорошему урожаю проса.

Иней на деревьях – к богатому сбору гречихи.

Дождь – к отличному урожаю злаковых культур, но вот гречка не уродится в этом году.

Что нельзя делать в Юрьев день

Нельзя ссориться или громко, эмоционально спорить о чем-нибудь – может убить грозой.

Не следует вязать и даже надевать одежду из шерсти. Вообще к ней в этот день лучше не прикасаться. В народе говорили, что это приведет или к денежным потерям, или к проблемам со здоровьем.

В этот день не рекомендуется стричься, расчёсываться и даже брать в руки гребень.

Именины сегодня отмечают владельцы таких имен: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.