Какой праздник в церкви 22 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

22 апреля православная церковь отмечает церковный праздник в честь преподобномученика Вадима и мученика Евпсихия Кесарийского. В народе этот день называется Вадимом ключником.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

Святой Вадим жил в IV столетии. Он был родом из города Вифлапаты в Персии, из богатой и высокородной семьи. Еще в молодости Вадим познал христианское учение, раздал часть своего наследства. На оставшиеся деньги построил монастырь в пустыне, в котором и поселился. В скором времени к нему присоединились семь человек и стали его учениками.

На Вадима Ключника ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют. В этот день ключевая вода дарит силы и укрепляет здоровье.

Главные приметы этого дня

Если восход солнца с блеклыми бликами, то осадков не будет еще сутки.

Ветер туман не может разогнать – будет хороший урожай.

Если пошел дождь, значит, урожая будет много.

Раскрылся одуванчик – наступила весна.

Что нельзя делать сегодня

Вставать лучше рано, если залежишься в постели, то можно проспать свое счастье.

Нельзя мести сор в доме веником. Тогда из жилища уйдет благополучие и здоровье домочадцев.

Не стоит красить или стричь волосы. Это может привлечь крупные проблемы.

Стоит бережно обращаться с водой и не проливать ее - быть беде.

Именины отмечают владельцы таких имен: Вадим, Гавриил.