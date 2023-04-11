Какой праздник в церкви 11 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

История и традиции этого дня

Преподобный Марк жил в Сирии в IV веке и был епископом. Происходило это во времена царствования Константина Великого, когда по разрешению императора Марк разрушил несколько языческих храмов. Иноверцы разозлились на святого и, когда на престол взошел племянник Константина, потребовали, чтобы Марк за свои деньги восстановил все капища. Получив отказ, долго мучили преподобного, истязая его тело ножами, но святой стойко вынес все муки и скончался несколькими годами позднее.

Главные приметы этого дня

Если увидите утром густые тучи на небе - ждите вечером дождя;

Если прилетели лебеди - весна окажется теплой;

гром гремит ранним утром - скоро ждите похолодания;

сорока строят гнезда близко к земле - летом будут частые грозы.

Что нельзя делать в этот день

Ругаться, злиться и сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой;

По поверью, нельзя топтать крошки еды, упавшие с праздничного стола на пол – это считается дурным знаком;

Не отказывайте никому в в помощи.

Именины празднуют в этот день