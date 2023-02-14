Какой праздник празднует церковь 14 февраля: самые строгие запреты, у кого день ангела

14 февраля - это День памяти святого мученика Трифона. Он родился в одной из областей Малой Азии - Фригии, неподалеку от города Апамеи, в селении Кампсада. Его родители были простые и благочестивые крестьяне.
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Святой мученик Трифон родился в бедной христианской семье. С детства он отличился даром чудотворения, мог исцелять болезни и изгонять бесов силой молитвы. Существует легенда, что однажды он даже спас свою деревню от голода, когда на урожай напали насекомые. Во время правления императора Декия, преследовавшего христиан, Трифон был арестован.
Он находился в тюрьме и мужественно переносил все издевательства. Однажды во время пыток явился ему ангел Божий и положил на голову Трифону красивую корону. На следующий день святого избили очень жестоко. А в конце отрубили голову. Христиане думали похоронить тело мученика в Никее, но во сне им пришел сам Трифон и попросил отвезти его на родину.
14 февраля молятся святому мученику Трифону, чтобы получить благополучную охоту, защитить урожай от вредителей и насекомых. Наши предки верили, что искренняя молитва святому Трифону поможет вылечить от храпа и болезней глаз.
14 февраля именины празднуют: Анастасий, Василий, Давид, Карион, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
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