Какой праздник сегодня: приметы и запреты 9 июля

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Панкратий родился в Антиохии, которая сейчас находится на территории современной Турции, в благочестивой христианской семье. По преданию, еще в юности он встретился с апостолом Петром. Его родители были ревностными христианами, и это сильно повлияло на духовные стремления Панкрата.

После смерти родителей Панкратий отправился в Палестину, где стал учеником апостола Петра. Он сопровождал его в путешествиях и проповедях, перенимая духовный опыт. После того как апостол Петр посвятил его епископом, Панкратий был отправлен в город Тавромения на Сицилию, который сегодня известен как Таормина.

В Тавромении Панкратий активно проповедовал христианство, что привело к возведению христианской церкви и росту местной общины. Его деятельность способствовала обратному принятию веры многими язычниками, вкладывая прочные основы христианства в регионе Сицилии.

Его активная миссионерская работа и успехи в распространении христианства вызвали неприязнь среди язычников, что привело к восстанию против епископа и его последователей. Панкратий был арестован и схвачен язычниками, избившими его до смерти камнями в 1 веке.

Муки Панкратия Тавроменского (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 9 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Начинать новое дело

Тяжело работать

Употреблять алкогольные напитки

Ссориться с близкими.

Также не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы окажетесь в такой же ситуации.

Статуя св. Панкратия в церкви Святого Панкратия, Тавромения (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Утром идет дождь - день будет солнечный

Черника не созрела - осень будет холодной

Утром нет тумана и мало росы - надвигается ливень

У дома много паутины - ждите хорошую погоду

В лесу много ягод - к суровой зиме

Луна темная - июль будет дождливым

Тусклые звезды - зима будет долгая и морозная

Весь день идет дождь - до сентября будет мокрое лето

Цветы начали сильнее пахнуть - скоро начнется дождь.

Радуга на небе - день будет жарким.

В прежние времена в этот день существовала традиция собирать огурцы с первого урожая. Надо было сорвать первый огурец в секрете от других членов семьи и зарыть его в скрытом месте на огороде. Это делалось, чтобы привлечь удачу и обеспечить большой урожай на следующий год.

В этот день наши предки собирали ягоды в лесу, особенно ценилась черника. Считалось, что ягоды, собранные сегодня, обладают особыми целебными свойствами.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Александр, Андрей, Михаил, Федор, Кирилл, Константин.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: