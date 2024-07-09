Какой праздник сегодня: приметы и запреты 9 июля

Сегодня, 9 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Панкратия, епископа Тавроменийского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Панкратий родился в Антиохии, которая сейчас находится на территории современной Турции, в благочестивой христианской семье. По преданию, еще в юности он встретился с апостолом Петром. Его родители были ревностными христианами, и это сильно повлияло на духовные стремления Панкрата.
После смерти родителей Панкратий отправился в Палестину, где стал учеником апостола Петра. Он сопровождал его в путешествиях и проповедях, перенимая духовный опыт. После того как апостол Петр посвятил его епископом, Панкратий был отправлен в город Тавромения на Сицилию, который сегодня известен как Таормина.
В Тавромении Панкратий активно проповедовал христианство, что привело к возведению христианской церкви и росту местной общины. Его деятельность способствовала обратному принятию веры многими язычниками, вкладывая прочные основы христианства в регионе Сицилии.
Его активная миссионерская работа и успехи в распространении христианства вызвали неприязнь среди язычников, что привело к восстанию против епископа и его последователей. Панкратий был арестован и схвачен язычниками, избившими его до смерти камнями в 1 веке.
Муки Панкратия Тавроменского (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы окажетесь в такой же ситуации.
Статуя св. Панкратия в церкви Святого Панкратия, Тавромения (изображение: Википедия)
В прежние времена в этот день существовала традиция собирать огурцы с первого урожая. Надо было сорвать первый огурец в секрете от других членов семьи и зарыть его в скрытом месте на огороде. Это делалось, чтобы привлечь удачу и обеспечить большой урожай на следующий год.
В этот день наши предки собирали ягоды в лесу, особенно ценилась черника. Считалось, что ягоды, собранные сегодня, обладают особыми целебными свойствами.
Сегодня именины празднуют: Иван, Александр, Андрей, Михаил, Федор, Кирилл, Константин.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.