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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 7 октября

Понедельник 07 октября 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 7 октября Церковный праздник 7 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 7 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Сергея и Вакха по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые Сергий и Вакх стали символом непоколебимой веры и стойкости среди христиан во времена тяжких преследований. Они жили в период III-IV веков, когда император Максимиан активно преследовал верующих.

Оба служили в римском войске, пока их преданность Христу не привела к аресту. Сергей и Вакх подверглись жестоким пыткам, но ничто не смогло сломить их веру. В конце концов их казнили.

Святые Сергий и Вакх стали символами мужества для всех, кто сталкивается с преследованием за свои убеждения. Их пример вдохновляет многих христиан оставаться верными своим ценностям даже в самых сложных условиях.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 7 октября

День святых воинов-мучеников Сергея и Вакха (икона: uapc.te.ua)

Что нельзя делать сегодня, 7 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Жаловаться на свою жизнь
  • Конфликтовать и сплетничать
  • Принимать подарки
  • Надевать старые вещи.

Также не рекомендуется свататься или проводить свадьбу в этот день. Считается, что это может привести к несчастливой супружеской жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Теплая погода - будет солнечно еще 2-3 недели
  • Идет снег - настоящая зима начнется через месяц
  • Луна выглядит бледной - следует ожидать снег.

С давних времен в этот день девушки умывались кислым молоком, считая, что это поможет сохранить молодость и красоту на длительное время. Кроме того, существовало поверье, что сегодня начинается настоящая зима.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день врача
  • Международный день невралгии тройничного нерва
  • День ассоциации ветеранов МВД
  • Всемирный день архитектуры.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также узнайте, какие церковные праздники в октябре 2024 будут отмечать украинцы - православный календарь на каждый день.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

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