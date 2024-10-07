Какой праздник сегодня: приметы и запреты 7 октября
Сегодня, 7 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Сергея и Вакха по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святые Сергий и Вакх стали символом непоколебимой веры и стойкости среди христиан во времена тяжких преследований. Они жили в период III-IV веков, когда император Максимиан активно преследовал верующих.
Оба служили в римском войске, пока их преданность Христу не привела к аресту. Сергей и Вакх подверглись жестоким пыткам, но ничто не смогло сломить их веру. В конце концов их казнили.
Святые Сергий и Вакх стали символами мужества для всех, кто сталкивается с преследованием за свои убеждения. Их пример вдохновляет многих христиан оставаться верными своим ценностям даже в самых сложных условиях.
День святых воинов-мучеников Сергея и Вакха (икона: uapc.te.ua)
Что нельзя делать сегодня, 7 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Жаловаться на свою жизнь
- Конфликтовать и сплетничать
- Принимать подарки
- Надевать старые вещи.
Также не рекомендуется свататься или проводить свадьбу в этот день. Считается, что это может привести к несчастливой супружеской жизни.
Народные приметы и традиции этого дня
- Теплая погода - будет солнечно еще 2-3 недели
- Идет снег - настоящая зима начнется через месяц
- Луна выглядит бледной - следует ожидать снег.
С давних времен в этот день девушки умывались кислым молоком, считая, что это поможет сохранить молодость и красоту на длительное время. Кроме того, существовало поверье, что сегодня начинается настоящая зима.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день врача
- Международный день невралгии тройничного нерва
- День ассоциации ветеранов МВД
- Всемирный день архитектуры.
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.