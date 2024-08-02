Какой праздник сегодня: приметы и запреты 2 августа

Сегодня, 2 августа, праздник - православные украинцы чествуют день перенесения мощей святого первомученика Стефана по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Стефан известен церкви как первый мученик христианской веры, встретив смерть примерно в 34-36 годах нашей эры. Он был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения в Иерусалиме. Стефан славился своей непоколебимой верой, мудростью и сильными проповедями.
Из-за своей активной деятельности и открытой критики грехов определенных людей святой попал в конфликт с религиозными лидерами. Его обвинили в богохульстве, что послужило основанием для строгого наказания. Стефан был приговорен к смерти из-за избиения камнями.
Существует легенда о том, как были найдены мощи святого благодаря божественному видению. Считается, что это произошло много лет после мученической смерти Стефана, вероятно, в 415 году в деревне Кафагамала, неподалеку от Иерусалима. Согласно истории, священник Лукиан получил видение, в котором увидел точное место захоронения святого.
Перенос мощей святого Стефана имел огромное значение для ранней Церкви. Это подчеркнуло важность мучеников и их роль в укреплении христианской веры. Мощи святого Стефана стали центром паломничества и объектом поклонения, известные как источник многочисленных чудес.
Стефан Первомученик (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется оставлять одежду и посуду грязной на ночь, ведь считается, что это может привести к несчастью или неприятностям.
Считается, что сегодня благоприятный для уборки день, который нужно посвятить домашним делам. Этот день также подходит для свадьбы или венчания. А чтобы уберечь здоровье, наши предки купались в реках и озерах.
Наши предки считали, что если утром до восхода солнца умыться родниковой водой и вытереться вышитым полотенцем, это поможет улучшить и сохранить здоровье.
Святой Стефан издавна считался покровителем животных, в том числе лошадей. Поэтому раньше украинцы обязательно мыли своих лошадей, хорошо кормили и даже украшали цветами гриву.
Сегодня именины празднуют: Иван, Роман, Василий, Кирилл, Платон, Степан, Тарас, Федор.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.