Какой праздник сегодня: приметы и запреты 17 декабря

Какой сегодня праздник в церковном календаре

По библейским преданиям пророк Даниил, а также отроки Ананий, Азарий и Мисаил были среди пленных во время завоевания Иерусалима вавилонянами, за 600 лет до Рождества Христова.

Однако сообразительность юношей заметил вавилонский царь Навуходоносор, поэтому решил забрать их к своему двору. Впрочем, попытки окружить парней роскошью и драгоценностями, а также научить их халдейским наукам, потерпели провал - юноши вели аскетический образ жизни, отказавшись от предложений.

Однако однажды царь приказал возвести в свою честь статую, на что услышал отказ от Анания, Азария и Мисаила. Навуходоносор разгневался и велел бросить юношей в костер, однако благодаря вере в Бога парни остались невредимыми.

Пророка Даниила постигла другая судьба. Однажды Навуходоносору приснился странный сон. Содержание не смогли растолковать приближенные к царю волхвы, однако с этим справился Даниил. С тех пор пророка начали уважать при дворе правителя.

Однако персидский царь Дарий I, который вскоре пришел к власти, приказал казнить Даниила, бросив пророка в ров со львами. Пораженный тем, что животные не обратили внимания на Даниила, Дарий велел всем подданным поклоняться Богу Даниила.

Народные приметы этого дня

Если 17 декабря иней с утра - будет потепление через неделю

Сегодня иней на деревьях - теплая погода будет на праздники

Какая погода сегодня - такой она будет весной, в мае

Сегодня метель - весной и летом пчелы будут хорошо роиться весной и летом

Что сегодня нельзя делать

Предки верили, что для того, чтобы не навлечь невзгоды и болезни на следующий год, сегодня не стоит:

сплетничать и клеветать на кого-то

сквернословить и ссориться

будить спящего человека, или целовать спящего во время

думать только о плохом

отказываться помочь знакомым и близким

По народным верованиям, поскольку святой Даниил был пророком, в этот день можно было предсказать судьбу, в частности узнать о будущем браке. Девушки прибегали к различным обрядам гадания и ритуалам, хотя церковь не одобряет таких деяний.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю сегодня именины празднуют: Никита, Денис, Иван, Даниил, Николай, Петр, Александр, Сергей, Степан.

Кроме этого, по старому стилю 17 декабря день ангела отмечают: Анастасия, Александр, Варвара, Геннадий, Василий, Юлия, Дмитрий, Иван, Кира, Николай, Екатерина, Алексей.

Что празднуют в мире 17 декабря

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Праздник был установлен 22 июля 2009 года, по указу Президента Украины. Этот профессиональный праздник определяет важную роль Государственной исполнительной службы в исполнении судебных решений, а также подчеркивает упорный труд в установлении справедливости.