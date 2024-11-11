Какой праздник сегодня: приметы и запреты 11 ноября
Сегодня, 11 ноября, начинается 21 неделя после Пятидесятницы. Православная церковь в этот день почитает память преподобного Теодора Студита.
О важных запретах и истории праздника 11 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Теодор родился в 759 году в Константинополе. Родителями будущего проповедника были сборщик налогов Фотин и Феоктиста, благодаря которым парень получил хорошее образование.
Несмотря на то, что Теодор был сыном придворного служащего, преподобный отказался от государственной службы из-за того, что правитель поддерживал идеи иконоборцев.
По этой же причине отказался от службы отец Теодора - вместе с матерью он раздал имущество нуждающимся и принял монашество после развода. В то время Теодор, мастерски защищавший почитание икон, стал настоятелем монастыря, построенным его дядей Платони.
За стойкость религиозных убеждений и осуждение беззакония императора, в 796 году Теодора бросили в тюрьму. Но во время правления Святой Ирины Теодора освободили и назначили руководителем Студийского монастыря, для которого преподобный написал устав.
Впрочем, во времена правления императоров-язычников Никифора I и Льва Армянина Теодор пострадал за свою веру, был приговорен к заключению и стал свободным только при императоре Михаиле II.
Преподобный поселился в Херсонесе и скончался в монастыре Святого Трифона, 11 ноября 826 года. Мощи Теодора хранятся в Студийской обители.
Главные запреты 11 ноября
Чтобы не навлечь невзгоды, 11 ноября не следует:
- поднимать что-то с земли, особенно на перекрестках или дорогах
- ссориться, злословите или лгать
- сплетничать или вести пустые разговоры
- оставлять маленького ребенка одного
- проводить день среди незнакомцев
Сегодня, 11 ноября, стоит провести день с семьей - тогда она будет крепкой и дружной.
Народные приметы на этот день
- Если на Теодора идёт дождь или снег, 21 ноября будет тепло
- Если сегодня облака висят низко - скоро станет холоднее
- Если 11 ноября видно много ярких звезд - в следующем году будет много грибов
- На Теодора светит солнце, но холодно - зима будет морозной
Также предки верили, что, если в этот день стричь овец, следует положить в ножницы кусок овечьей шерсти - это задобрит духов.
У кого сегодня день ангела
По новому стилю сегодня день ангела отмечают люди с такими именами: Евгений, Антон, Виктор, Федор, Стефания, Максим, Степан.
К тому же по старому стилю именины празднуют: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Николай, Виктор, Мария, Анастасия, Павел, Иван, Кирилл, Агата, Леонид.
Какой сегодня праздник в мире
11 ноября в мире отмечается:
- День младшего читателя. Событие посвящено детям, которые начинают учиться читать и знакомиться с литературой.
- Международная неделя науки и мира. Событие введено ООН и начинается с понедельника 11 ноября. Этот ден состоит в распространении информации о поддержке безопасности благодаря развитию науки и техническому прогрессу.
- День памяти погибших в Первой мировой войне. Это важная дата для почитания миллионов людей, погибших с 1914 по 1918 год.
- Всемирный день оригами. Праздник посвящен японскому искусству складывания разнообразных фигур из бумаги.
- Международный день энергосбережения. События создали для привлечения внимания к важности рационального использования энергии и борьбы с изменениями климата.
Недавно мы писали о том, какие праздники и выходные будут в ноябре.
Кроме этого, рассказывали, когда будут День святого Николая, Рождество и Крещение.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.