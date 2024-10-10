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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 октября

Четверг 10 октября 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 октября Какой церковный праздник 10 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 10 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученики Евлампий и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале IV века в городе Никомидии. Они стали символом веры и отваги христианам. Узнав об указе императора Максимиана, преследовавшего христиан, Евлампий откровенно выразил несогласие с этим решением. Его схватили и заставили выбирать между отказом от веры и жестокими пытками. Евлампий сначала отрекся от веры, но потом вернулся к ней и выдержал все испытания.

Его сестра, Евлампия, также объявила себя христианкой и испытала такие же мучения. Их бросили в раскаленную печь, но по Божьей милости они остались невредимыми. В конце концов Евлампия умерла от перенесенных мучений, а Евлампия обезглавили.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 октября

Святых мучеников Евлампия и Евлампии (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 10 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Работать на огороде
  • Ходить в лес
  • Злословить и ссориться.

Также не рекомендуется занимать спички или свечи, потому что вместе с ними из дома может уйти тепло. Также не рекомендовалось носить украшения, поскольку они могли привлекать неприятности.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Весь день на закате небо остается ясным - дождя не будет
  • Чистое небо на западе в течение всего дня - дождя не будет
  • Рога луны направлены на север - следует ожидать снега на сухой земле
  • Восточный или северный ветер - приближение холодов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, Симон, Степан, Хома, Яков.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День работников стандартизации и метрологии
  • Международный день сценического менеджмента
  • Всемирный день зрения
  • Всемирный день психического здоровья
  • Всемирный день каши
  • Всемирный день бездомных
  • Всемирный день борьбы со смертной казнью.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут в октябре 2024 года - православный календарь на каждый день.

Также узнайте, когда праздник Собор архистратига Михаила 2024 и что нельзя делать в этот день.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.

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