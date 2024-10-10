Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 октября
Сегодня, 10 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святые мученики Евлампий и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале IV века в городе Никомидии. Они стали символом веры и отваги христианам. Узнав об указе императора Максимиана, преследовавшего христиан, Евлампий откровенно выразил несогласие с этим решением. Его схватили и заставили выбирать между отказом от веры и жестокими пытками. Евлампий сначала отрекся от веры, но потом вернулся к ней и выдержал все испытания.
Его сестра, Евлампия, также объявила себя христианкой и испытала такие же мучения. Их бросили в раскаленную печь, но по Божьей милости они остались невредимыми. В конце концов Евлампия умерла от перенесенных мучений, а Евлампия обезглавили.
Святых мучеников Евлампия и Евлампии (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)
Что нельзя делать сегодня, 10 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Работать на огороде
- Ходить в лес
- Злословить и ссориться.
Также не рекомендуется занимать спички или свечи, потому что вместе с ними из дома может уйти тепло. Также не рекомендовалось носить украшения, поскольку они могли привлекать неприятности.
Народные приметы и традиции этого дня
- Весь день на закате небо остается ясным - дождя не будет
- Чистое небо на западе в течение всего дня - дождя не будет
- Рога луны направлены на север - следует ожидать снега на сухой земле
- Восточный или северный ветер - приближение холодов.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, Симон, Степан, Хома, Яков.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День работников стандартизации и метрологии
- Международный день сценического менеджмента
- Всемирный день зрения
- Всемирный день психического здоровья
- Всемирный день каши
- Всемирный день бездомных
- Всемирный день борьбы со смертной казнью.
Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут в октябре 2024 года - православный календарь на каждый день.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.