Какой праздник сегодня: почему нельзя спать на двух подушках, приметы 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Корнилия по новому церковному календарю. В народе этот день называли "Осенней Пасхой".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Корнилий был римским сотником в Кесарии Палестинской и интересовался иудейской верой, хотя сам был язычником. Как описано в книге Деяний Апостолов, он был праведным человеком, который молился и помогал бедным. Во время молитвы Корнилий увидел ангела, сказавшего ему найти апостола Петра в Йоппе (современный Яффо).

Одновременно Петр получил видение, показавшее ему, что язычников можно принимать в христианскую веру. Следуя божественным указаниям, Петр пришел в Корнилий и рассказал ему об Иисусе Христе. После этого Корнилий и все его родственники были крещены Святым Духом.

Это событие было важно для христианства, потому что Корнилий стал первым язычником, которого окрестили без соблюдения иудейских законов. Это помогло распространить христианскую веру среди других народов.

Петр крестит сотника Корнилия (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 13 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться и злословить

Отказывать нуждающимся в помощи

Убирать в доме или во дворе.

Кроме того, не рекомендуется спать на двух подушках, чтобы не потерять удачу в любви и работе.

Есть поверье, что если в этот день приготовить блюда из острой редьки для любимого человека, это может привести к расставанию. Также считается, что сегодня неудачный день для заключения брака.

Народные приметы и традиции этого дня

Луна красного цвета - ждите ветреную погоду

Направление ветра изменилось - следует ожидать осадков

Пошел дождь - больше дождей до конца года не будет

Птицы уже улетели в теплые края - зима будет ранней.

В народе этот день называли "Осенней Пасхой". Такое название он получил из-за богослужений в пасхальном стиле, которыми завтра отмечают обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Валериан, Илья, Николай, Александр, Леонтий, Пётр.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: