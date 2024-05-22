Какой праздник 23 мая: что запрещено делать и главные приметы

История и традиции дня

Еще в юности он решил принять монашество и поступил в монастырь на берегу Черного моря. В монастыре Михаил ревностно проходил аскетические упражнения и был наделен Богом удивительным даром. Один из его известных удивительных поступков произошел во время жатвы, когда люди страдали от жажды, а затем за его молитвой из пустого сосуда начала убегать вода.

В прежние времена крестьяне верили, что этот день идеально подходит для посева огурцов в открытую почву. Кроме того, существовало поверье, что родившиеся в этот день будут состоятельными и богатыми.

Народные приметы, связанные с 23 мая:

Густой цвет боярышника свидетельствовал о суровой зиме.

Если муравьи выходят из муравейника на большое расстояние, это означало хорошую погоду.

Удушающая погода утром предвещала ухудшение погоды.

Если трава сильно пахла утром, это может являться признаком дождя днем.

Что нельзя делать 23 мая

Важные дела и серьезные проблемы лучше отложить на другой день.

Нельзя ссориться и злословить.

Запрещено употреблять спиртные напитки.

Кто празднует День ангела 23 мая: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Валерия.