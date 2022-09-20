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Какой праздник 20 сентября, что запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

Фото: Какой праздник 20 сентября (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

20 сентября 2022 года в церкви чтят память мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. В народе праздник называют Лука, Луков день, Луковицей, Созонтом. Есть этот день особые традиции, приметы и запреты.

Какие именно, читайте ниже в материале Styler.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

Традиции 20 сентября, что нужно сделать

Раньше с этого дня начинали убирать лук на полях и огородах. Овощ несли на продажу на базары, плели из него косы и подвешивали к потолку для хранения.

По луку определяли погоду на предстоящую зиму. Если шелухи много - будет морозной. Лук не готовили, пока весь не соберут. Шелуху лука сжигать в этот день нельзя.

Из овоща делали оберег: вязку лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней.

Когда лук уже собрали, его давали попробовать всем членам семьи. Считалось, что можно укрепить здоровье и защититься в сезон холодов от болезней.

Что нельзя делать в Луков день

Дарить куклы маленьким девочкам - это к бесплодию в будущем.

Свататься, признаваться в любви, играть свадьбу, ведь такие отношения могут быть быстротечны, а брак - недолговечен.

Проводить любые финансовые сделки - можно привлечь неприятности.

Избегать блюд с луком - чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете круглый год.

Также нежелательно употреблять алкоголь, ссориться, ругаться и проводить важные операции.

Приметы на Луки

  • На луке много шелухи - зима будет очень холодной.
  • Вороны каркают - к проливному дождю.
  • Если в небе плывут белые облака - жди непогоды уже скоро.
  • Если кошки и собаки весь день прячутся в тепло - к сильным дождям.
  • Много еловых шишек упало на землю - скоро ударят морозы.

Раньше мы писали, когда праздновать Рождество Богородицы, или Вторую Пречистую, что можно и нельзя делать.

Также читайте, когда День осеннего равноденствия и что нужно успеть сделать обязательно.

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