Какой праздник 20 сентября, что запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

20 сентября 2022 года в церкви чтят память мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. В народе праздник называют Лука, Луков день, Луковицей, Созонтом. Есть этот день особые традиции, приметы и запреты.
Какие именно, читайте ниже в материале Styler.
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.
Раньше с этого дня начинали убирать лук на полях и огородах. Овощ несли на продажу на базары, плели из него косы и подвешивали к потолку для хранения.
По луку определяли погоду на предстоящую зиму. Если шелухи много - будет морозной. Лук не готовили, пока весь не соберут. Шелуху лука сжигать в этот день нельзя.
Из овоща делали оберег: вязку лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней.
Когда лук уже собрали, его давали попробовать всем членам семьи. Считалось, что можно укрепить здоровье и защититься в сезон холодов от болезней.
Дарить куклы маленьким девочкам - это к бесплодию в будущем.
Свататься, признаваться в любви, играть свадьбу, ведь такие отношения могут быть быстротечны, а брак - недолговечен.
Проводить любые финансовые сделки - можно привлечь неприятности.
Избегать блюд с луком - чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете круглый год.
Также нежелательно употреблять алкоголь, ссориться, ругаться и проводить важные операции.
Раньше мы писали, когда праздновать Рождество Богородицы, или Вторую Пречистую, что можно и нельзя делать.
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