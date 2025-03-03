Какой сегодня, 3 марта, церковный праздник: что нельзя делать, народные приметы

В честь кого 3 марта церковный праздник

Святые Евтропий, Клеоник и Василиск пострадали за свою христианскую веру в начале IV века в городе Амасии Понтийской (Малая Азия).

Во времена правления императора Максимиана их заключили в тюрьму за исповедание христианства. Несмотря на жестокие трехдневные пытки, святые мужественно выдержали испытания и не отреклись от своей веры. Братьев Клеоника и Евтропия распяли на крестах, а Василиска жестоко зарубили мечом.

После мученической смерти, святые были похоронены, а у их мощей начали происходить чудеса.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит ходить в лес. По поверьям, именно в этот день начинают просыпаться от зимней спячки дикие звери, встреча с которыми может быть крайне опасной.

По поверьям, именно в этот день начинают просыпаться от зимней спячки дикие звери, встреча с которыми может быть крайне опасной. Нельзя сквернословить, ругаться, хвастаться и скупиться.

Запрещено после захода солнца давать в долг деньги, а также хлеб, соль и другие любые вещи

деньги, а также хлеб, соль и другие любые вещи Не желательно выносить мусор после полудня. Существует поверье, что вместе с мусором можно вынести из дома благополучие, семейную гармонию и достаток.

Народные приметы и традиции 3 марта

Если снег тает вокруг дерева - весна будет затяжной

Прилет скворцов предвещает богатый урожай

Если ворона копается в снегу - ждать ясной и теплой погоды

Щебетание синиц - к быстрому потеплению

Прилет диких гусей - к началу весенних паводков

Звонкий гром - к ясной погоде, глухой - к непогоде

В народе 3 марта имело особое значение, поскольку предки в этот день проводили обряды для задабривания Солнца. Люди выходили на свои поля и земельные участки и перекрещивали их, веря, что это поможет небесному светилу быстрее растопить снег и способствовать будущему урожаю.

Также существовала древняя традиция для девушек, направленная на сохранение красоты и молодости. Для этого, еще до восхода солнца, нужно было умыть лицо водой, в которой накануне вечером положили серебряную вещь или яйцо. Верили, что такой обряд поможет сохранить красоту на целый год.

А еще наши предки 3 марта пекли овсяное печенье - овсяники - и ожидали птичку овсянку, прилет которой приближал теплые весенние дни.

У кого День ангела 3 марта

Сегодня с именинами можно поздравлять людей с именами Кузьма, Лев, Виктор, Василий, Агапий, Дорофей и Александр.

Талисманом для тех, кто родился 3 марта, является горный хрусталь. Это минерал с высокой твердостью, который с давних времен олицетворяет чистоту, честность и прочность отношений.

Молитва за семью

Господи Иисусе Христе, Ты образцом Святой Семьи освятил земную жизнь! Умоляю Тебя, благослови мою семью. Наполни наши сердца любовью друг к другу, научи нас жить в согласии и взаимопонимании. Защити нас от всякого зла и несчастья, укрепи нашу веру и надежду. Даруй нам мудрость и терпение в воспитании детей, а старшим - здоровье и долголетие. Пусть наша семья всегда будет Тебе угодной и прославляет Твое святое Имя. Аминь.

Какие еще праздники и памятные даты 3 марта

Всемирный день дикой природы. Этот день, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, имеет целью повысить осведомленность человечества о важности дикой природы и необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия

Всемирный день охраны здоровья уха и слуха. Этот день организован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения внимания к проблемам, связанным со слухом.

Всемирныйдень писателя. Основанный по инициативе ПЕН-клуба, этот день призван способствовать развитию литературы, поощрять чтение, а также защищать права писателей и свободу слова.

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