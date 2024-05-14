Какое слово выдает неискренность при прощении и почему это повышает самооценку

Какое слово издает неискренность извинений

"Наибольшее количество людей - ненавидит извиняться, но сильные проблемы с этим существуют в бизнесе и политике. Страх и высокомерие мешает многим людям извиняться, но ученые из Кливлендского пришли к выводу, что не извинение влияет на повышение самооценки", - рассказывает коуч.

То есть, вы после того, как что-то сделали и не извинились - чувствуете себя еще лучше.

По словам Анастасии, именно поэтому политики, предприниматели и бизнесмены часто прибегают к неискренним извинениям, акцентируя на том, что им поймали их вред, или жаль, за то, что их критикуют.

Какое слово демонстрирует неискреннее извинение (фото: Freepik)

"Цель таких высказываний - усмирить собеседника и защитить себя. Ярким маркером неискренних извинений - есть слово если. Таким образом извинения из искреннего" Извини мне, за то, что я сделала вот это и это привело к таким последствиям", превращается в "Извини, если тебе что-то показалось, если я что-нибудь там сделал", - объясняет коуч.

То есть мы уточняя кто виноват, и в чем, практически снимаем с себя ответственность и извиняемся за то, что кому-то там показалось.







