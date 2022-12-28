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Какой религиозный праздник 28 декабря: запреты и традиции этого важного дня

Какой праздник 28 декабря (фото: pixabay)
Автор: Юлия Гаюк

28 декабря православная церковь чтит память святого Трифона Печенгского и преподобного Павла Ларского. В народе этот день называют Трифоновым.

О запретах и важных приметах 28 декабря - подробнее читайте в материале Styler.

Религиозный праздник 28 декабря

Мирское имя Трифона - Митрофан. Святой родился в семье священника. Он жил на Кольском полуострове в XVI веке у реки Печенга, за что получил прозвище Печенгский.

Рассказывают, что однажды Трифон услышал голос, говорящий ему идти на Север. Он повиновался и так попал на Кольский полуостров. Там он построил храм, а затем еще и основал монастырь в честь Святой Троицы.

Здесь же Трифон принял постриг, где и получил свое новое имя. Вскоре святой стал игуменом монастыря.

Икона Трифона Печенжского (фото: Википедия)

Кроме того, чтят память преподобного Павла Ларского, жившего на территории современной Турции. Известно, что святой полностью хотел предаться Богу, потому поселился в горном ущелье. Там он все время молился.

За уделенные старания Бог наделил Павла даром предсказания будущего и чудотворения. Дважды преподобный ездил на остров Самос, где построил три монастыря.

Что нельзя сегодня делать

  • До 6 января все еще идет Рождественский пост, поэтому запрещалось есть мясо, яйца и молочные продукты.
  • Сегодня лучше сдерживать свои эмоции и не злиться ни на кого.
  • Люди верили, что сегодня нельзя жаловаться на погоду, иначе духи разозлятся и нашлют беду.
  • Весь день следует быть веселыми и бодрыми, чтобы зимний мороз подарил крепкое здоровье.

Если же вы находитесь с кем-то в ссоре, 28 декабря подходящее время, чтобы помириться и возобновить отношения. Также принято возвращать сегодня все заемные вещи, особенно деньги.

Приметы 28 декабря

  • Сегодняшняя погода расскажет о мартовской.
  • Мороз днем, а вечером резко начало теплеть - ожидается стужа.
  • Северный ветер в день Трифона - наступают сильные морозы.
  • На деревьях иней - ожидается год урожайным овсом.
  • Синицы утром раскричались - примета, что наступят морозы.
  • Кот полез на печь - похолодает.
  • Сухой снег по земле летает - примета к летней засухе.
  • Большие сугробы - приятное и нежаркое лето будет.

28 декабря было много примет, предвещавших морозы (фото: Freepik)

Кто празднует именины

Рожденные в Трифонов день строги к себе и окружению. Это люди высоких принципов.

28 декабря можете поздравить Волимира, Годислава, Элевтерия, Павла, Степана, Теофилия, Тита, Цезаря.

Ранее мы рассказывали, жизнь каких знаков Зодиака резко изменится к концу 2022 года.

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