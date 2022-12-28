Какой религиозный праздник 28 декабря: запреты и традиции этого важного дня

28 декабря православная церковь чтит память святого Трифона Печенгского и преподобного Павла Ларского. В народе этот день называют Трифоновым.
О запретах и важных приметах 28 декабря - подробнее читайте в материале Styler.
Мирское имя Трифона - Митрофан. Святой родился в семье священника. Он жил на Кольском полуострове в XVI веке у реки Печенга, за что получил прозвище Печенгский.
Рассказывают, что однажды Трифон услышал голос, говорящий ему идти на Север. Он повиновался и так попал на Кольский полуостров. Там он построил храм, а затем еще и основал монастырь в честь Святой Троицы.
Здесь же Трифон принял постриг, где и получил свое новое имя. Вскоре святой стал игуменом монастыря.
Икона Трифона Печенжского (фото: Википедия)
Кроме того, чтят память преподобного Павла Ларского, жившего на территории современной Турции. Известно, что святой полностью хотел предаться Богу, потому поселился в горном ущелье. Там он все время молился.
За уделенные старания Бог наделил Павла даром предсказания будущего и чудотворения. Дважды преподобный ездил на остров Самос, где построил три монастыря.
Если же вы находитесь с кем-то в ссоре, 28 декабря подходящее время, чтобы помириться и возобновить отношения. Также принято возвращать сегодня все заемные вещи, особенно деньги.
28 декабря было много примет, предвещавших морозы (фото: Freepik)
Рожденные в Трифонов день строги к себе и окружению. Это люди высоких принципов.
28 декабря можете поздравить Волимира, Годислава, Элевтерия, Павла, Степана, Теофилия, Тита, Цезаря.
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