Какое место в машине самое опасное в случае аварии: это важно знать

Какое место самое опасное

Во время лобового столкновения водитель инстинктивно пытается отвести себя от удара и резко возвращает, подставляя под удар сидящего рядом пассажира. Поэтому малейший риск травмироваться у сидящего за водителем пассажира.

Также самые низкие шансы получить травму у сидящих на заднем сидении пассажиров посередине.

При ударе сзади всю силу удара берет на себя багажник, а при лобовом столкновении - моторный отсек и места водителя и пассажира. А перед пассажиром, сидящим сзади посередине, есть довольно большое пространство, в отличие от двух других пассажиров сзади, которые могут травмироваться при ударе о водительское кресло.

К тому же сильный удар приходится и на сидящего сбоку от водителя пассажира, особенно при лобовом столкновении.

Где безопаснее всего устанавливать детское кресло

Из соображений безопасности детское кресло необходимо устанавливать конкретно на заднем сиденье по центру.

При этом оно должно быть надежно пристегнуто с помощью трехточечного ремня. Так при лобовом столкновении малыш не сможет удариться о спинку переднего сиденья, а при ударе в борт у ребенка будет защита в виде пространства с обеих сторон.

Кроме безопасности, такое место удобно и тем, что за ребенком можно следить через зеркало заднего вида.