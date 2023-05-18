Какое место в машине самое опасное в случае аварии: это важно знать

В случае аварии есть место в авто, которое наиболее опасное. В частности, на него при ДТП приходится максимальная сила удара.
Об этом пишет SantePlus.
Во время лобового столкновения водитель инстинктивно пытается отвести себя от удара и резко возвращает, подставляя под удар сидящего рядом пассажира. Поэтому малейший риск травмироваться у сидящего за водителем пассажира.
Также самые низкие шансы получить травму у сидящих на заднем сидении пассажиров посередине.
При ударе сзади всю силу удара берет на себя багажник, а при лобовом столкновении - моторный отсек и места водителя и пассажира. А перед пассажиром, сидящим сзади посередине, есть довольно большое пространство, в отличие от двух других пассажиров сзади, которые могут травмироваться при ударе о водительское кресло.
К тому же сильный удар приходится и на сидящего сбоку от водителя пассажира, особенно при лобовом столкновении.
Из соображений безопасности детское кресло необходимо устанавливать конкретно на заднем сиденье по центру.
При этом оно должно быть надежно пристегнуто с помощью трехточечного ремня. Так при лобовом столкновении малыш не сможет удариться о спинку переднего сиденья, а при ударе в борт у ребенка будет защита в виде пространства с обеих сторон.
Кроме безопасности, такое место удобно и тем, что за ребенком можно следить через зеркало заднего вида.
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