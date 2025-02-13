RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Какое детское питание нельзя покупать: больше химии, чем в энергетиках

Фото: Какое детское питание лучше не покупать (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Родители все чаще сталкиваются с проблемой опасного детского питания, которое содержит вредные добавки, красители и подсластители в больших дозах. Родителям стоит внимательно изучать состав детского питания, ведь не все продукты, которые продаются как "полезные", на самом деле таковыми являются.

Какие именно продукты с пометками "для детей" лучше не покупать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие детские продукты не являются полезными?

Некоторые продукты для малышей по составу напоминают энергетические напитки, ведь содержат слишком много сахара, ароматизаторов и даже кофеина.

Йогурты и творожки с синтетическими красителями

Такие продукты часто содержат E102, E110, E129, которые могут вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей.

Растворимые каши с большим количеством сахара

Все подслащенные детские каши иногда содержат до 20 граммов сахара на порцию, что превышает суточную норму для малышей. Это настоящие "сахарные бомбы".

Соки и нектары с подсластителями

Некоторые напитки вместо натурального сока содержат ароматизаторы, подсластители и кислоты, которые вредят зубам и пищеварению. Несмотря на рекламу, от свежих фруктов там не остается почти ничего.

Детские батончики с глюкозно-фруктозным сиропом

Этот компонент повышает риск развития ожирения и диабета.

Быстрые завтраки и гранола

Конечно, дети их любят, но такие быстрые перекусы иногда содержат больше консервантов и сахара, чем полезных злаков.

Как правильно выбирать безопасное питание?

  • Не забывайте, чем короче список ингредиентов, тем лучше для продукта.
  • Избегайте искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.
  • Выбирайте продукты без добавленного сахара и подсластителей.
  • Покупайте питание с натуральным составом и минимальной обработкой.

 

Ранее мы писали, какие колбасы лучше не покупать, потому что они кишат добавками.

Также вам будет интересно узнать, в какой молочке больше всего "химии".

В материале использованы такие источники - Госпродпотребслужба, Wikipedia, Instagram-страница диетолога Людмилы Матюшинец.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеДетиЗдоровье