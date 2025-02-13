Какое детское питание нельзя покупать: больше химии, чем в энергетиках

Родители все чаще сталкиваются с проблемой опасного детского питания, которое содержит вредные добавки, красители и подсластители в больших дозах. Родителям стоит внимательно изучать состав детского питания, ведь не все продукты, которые продаются как "полезные", на самом деле таковыми являются.
Какие именно продукты с пометками "для детей" лучше не покупать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Некоторые продукты для малышей по составу напоминают энергетические напитки, ведь содержат слишком много сахара, ароматизаторов и даже кофеина.
Йогурты и творожки с синтетическими красителями
Такие продукты часто содержат E102, E110, E129, которые могут вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей.
Растворимые каши с большим количеством сахара
Все подслащенные детские каши иногда содержат до 20 граммов сахара на порцию, что превышает суточную норму для малышей. Это настоящие "сахарные бомбы".
Соки и нектары с подсластителями
Некоторые напитки вместо натурального сока содержат ароматизаторы, подсластители и кислоты, которые вредят зубам и пищеварению. Несмотря на рекламу, от свежих фруктов там не остается почти ничего.
Детские батончики с глюкозно-фруктозным сиропом
Этот компонент повышает риск развития ожирения и диабета.
Быстрые завтраки и гранола
Конечно, дети их любят, но такие быстрые перекусы иногда содержат больше консервантов и сахара, чем полезных злаков.
Ранее мы писали, какие колбасы лучше не покупать, потому что они кишат добавками.
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В материале использованы такие источники - Госпродпотребслужба, Wikipedia, Instagram-страница диетолога Людмилы Матюшинец.