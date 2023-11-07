Какой 7 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен

7 ноября в Украине по новому церковному календарю отмечают день памяти мученика Феодота.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Верующие считают, что мученик Феодот является покровителем женского рукоделия. У многих женщин в этот день принято заниматься вышиванием и ткачеством. В народе Феодота называют "ледостав", потому что в этот день водоемы начинает покрывать лед. Раньше по льду на воде в Федотов день гадали на погоду.
Этот день считался началом зимы, так как на реках образовывался лед. Мужчины выходили к рекам в поисках мест для рыбалки. Более того, замерзание рек и озер обещало не только хорошую рыбалку, но и путешествия.
Отгоняйте в этот день плохие мысли, особенно если носите под сердцем ребенка. Все, о чем в этот день думает беременная - переносится на младенца. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.
Женщине, ожидающей рождения младенца, не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.
Не забудьте поздравить с именинами Елизавету, Кирилла, Александра, Алексея, Богдана, Валерия, Василия, Георгия, Григория, Николая, Павла и Федора.
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