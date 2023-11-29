Какой 29 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - просто необходимо

29 ноября 2023 года православные отмечают день памяти святого мученика Парамона. В народе этот день называют Парамоновым.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Этот день наши предки называли "зимоуказателем", ведь именно на Парамона предсказывали погоду на ближайшее время.
Утром принято было брать в руки метлы и веники и очищать крыши от снежных шапок. При этом лопату было брать запрещено, чтобы крыша не продырявилась.
По еще одной традиции в этот день кормили птиц только правой рукой.
Еще на Парамона нужно обязательно что-то занять у соседей: хлеб, яйца, масло и так далее. Считалось, что это может привлечь удачу на следующий год.
Также нужно обязательно сходить в баню. Если хорошо пропариться, можно исцелиться от любых болезней. А чтобы ребенок рос здоровым и крепким, его купали в теплой ванне.
Акакий, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Платон, Сергей, Федор и Кира. Обязательно поздравьте этих людей с именинами, им будет приятно.
Читайте также, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.