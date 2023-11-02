Какой 2 ноября праздник: все об этом дне, приметы, что нельзя делать

2 ноября по новому церковному календарю православные христиане в Украине чествуют святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, которые во время царствования Сапора II пострадали за Веру в IV веке в Персии Они были подвергнуты мучениям, совершали чудеса своими молитвами и обернули в христианство многих язычников.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие традиции этого дня

В народе день получил название Житницы или Акиндинов день, и был приурочен сушению зерна над огнем, переносу работы в дом. Наши предки издавна в эту дату соблюдали особые правила и обычаи, чтобы не навлечь на себя и близких беду.

Обычно все работы переносили с уже в дом, и выполняли их при свете свечи.

В этот день принято было обминать коноплю и лен и готовить их к продаже или прядению.

Также верили, что девушки могли узнать своего суженого - если внезапно сильно забилось сердце, значит рядом проходит будущий муж.

Главные приметы этого дня

Если сегодня пошел дождь, то вскоре и зима придет

Если в этот день низкий туман, значит зима будет мягкая

Если сегодня ненастная погода, то продержится такая до 30 января

Если в эту дату выпадет много снега - в следующем году будет богатый сенокос

Что нельзя делать в этот день

Очень дурной приметой считали начало путешествия в эту дату. Верили, что сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу, а лучше провести время дома с родными, друзьями и близкими.

Запрещалось в этот день выяснять отношения и конфликтовать. Также суеверные считали, что сегодня нельзя обращаться за помощью - это может спровоцировать серьезный конфликт и сулило проблемы с достатком в семье. Говорили, что давать деньги в этот день левой рукой и передавать из рук в руки нельзя - иначе у вас могут забрать удачу.

День ангела сегодня отмечают: Доминика, Константин, Маркиан и Альберт.