"Казус" з сукнею Олени Зеленської отримав продовження

Олену Зеленську піддали критиці в мережі за те, що на урочисту церемонію інтронізації імператора Нарухіто вона одягла сукню лимонного кольору. Як відомо, дружина президента Зеленського зараз перебуває з чоловіком у Японії. Справа в тому, що користувачі мережі недостатньо розібралися в традиціях Японії і діловому етикеті, який діє зараз в країні.

Багато хто покладався на українську Вікіпедію, в якій дійсно написано, що жовтий колір можна використовувати тільки сім'ї імператора. Але це правило діяло в 8 столітті. В японській Вікіпедії про це табу на сьогоднішній день нічого не сказано.

Якщо говорити про юридичну заборону, то немає жодного документу, в якому би зазначалося, що в Японії на урочистих церемоніях є заборонені кольори в одязі.

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська не порушувала дрес-код

На офіційному сайті уряду Японії не заборонені ніякі кольори в одязі на урочистих церемоніях інтронізації. Обов'язкова умова лише одна - на жінці має бути довга сукня або кімоно.

Японці не критикували наряд Олени Зеленської, а ось по сукні дружини прем'єр-міністра Японії Шиндзо Абе Акіе "пройшлися" добре. Дружина прем'єра одягла коротку сукню по коліно.

До речі, мешканці Японії в повсякденному житті з задоволенням носять одяг з жовтими відтінками.