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KAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известно

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Воскресенье 16 октября 2022 13:20
KAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известно Фото: Александра Зарицкая (facebook com kazka band)
Автор: Анна Шиканова

Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала невероятно романтические фотографии со своего отдыха с новым бойфрендом в Карпатах. Их небольшой отдых был совсем коротким - несколько дней.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях видны пейзажи осенних гор и номер в гостинице, где остановилась влюбленная пара. Также KAZKA показала на камеру объятия со своим бойфрендом в постели.

"Фото, которые греют мне душу. Оставлю их тут. Карпаты - это любовь", - отметила певица.

Своего избранника Александра Зарицкая на фото отмечать не стала. Но уже известно, что это начинающий музыкант и motion-дизайнер HWAX Павел Тараненко.

KAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известноKAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известноKAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известноKAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известно

Фото: instagram.com/kazka.band

Стоит отметить, что еще совсем недавно ей приписывали роман с партнером по проекту "Танцы со звездами" Юрием Мешковым.

Пара активно фотографировалась вместе, а KAZKA похудела почти на 30 килограмм. Официально они свои отношения не подтвердили, но слухи подогревали.

KAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известно

Фото: Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Мешков даже признался, что очень симпатизирует Зарицкой и артистка отвечает ему взаимностью. Но в конце сентября стало известно, что у певицы совсем другой избранник.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что у Александры Зарицкой был дом в Гостомеле - российские оккупанты там побывали.

А также мы писали о том, что KAZKA похудела на 35 килограмм и рассказала, как у нее это получилось.

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KAZKA Александра Зарицкая