Говорят, что эти запахи в доме притягивают деньги и достаток

Мята

Все знают об успокаивающих и антистрессовых свойствах мяты. К этому же, это пахучее растение издревле известна, как магнит для денег.

Лучше использовать эфирное масло с таким ароматом. Ее можно нанести в нескольких местах в доме, а также на кошелек и домашнюю копилку.

Лимон

Лимон укрепляет иммунную систему, повышая способность организма противостоять вирусам и простуде, он также способен улучшить атмосферу в доме. Также яркий аромат лимона тонизирует нервную систему и освежает ум.

Еще давно известно, что лимон спасает от депрессивных мыслей и настраивает на плодотворную деятельность. Это запах успешных продавцов, ведь он способствует выгодным продажам и помогает генерировать бизнес-идеи.

Вспомните, что сумму в миллион часто называют лимоном. Ну а те, кто вдыхает эфирное масло лимона, легче и быстрее адаптируется к новым условиям.

Базилик

Эта приправа часто встречается в блюдах итальянской кухни, ее аромат хорошо влияет на здоровье и настроение, придает уверенности в своих силах и повышает продуктивность. Помогает привлечь самых влиятельных людей.

Он известен антисептическими и жаропонижающими свойствами. Запах этого растения настраивает для преодоления препятствий на пути к цели. Рекомендуется бизнесменам, людям творческих профессий.

Лавр

Лавр знаменит своим целебным воздействием на организм человека. Его всегда применяли при лечении мышечных болей и вирусных заболеваний.

Он привлекает богатство и вызывает пророческие сны. К тому же стимулирует работу мозга.

Можно положить в кошелек лавровый листик, чтобы туда поступали деньги. Энергия аромата дерева привлекает творческие идеи, на которых можно хорошо заработать.

Мускатный орех

Мускатный орех способствует достижению новых высот и даже привлекает успех. Он нормализует давление и кровообращение, улучшает настроение, прогоняя страх и неуверенность в себе. Считается, что этот аромат помогает добиваться успеха в профессиональной деятельности.

Рекомендуется использовать в виде эфирного масла или ароматических палочек для рабочего кабинета или дома.

Сандаловое дерево

Сандал известен как аромат чувственности и благополучия. Этот запах в Индии считают священным, защищающим от зла и способствующим духовному просветлению.

Аромат помогает устранить усталость. С его помощью можно легко установить контакт с партнерами, заключить выгодные сделки. Можно использовать эфирное масло в офисе для поднятия настроения, облегчения обучения и привлечения финансового потока.

При нехватке денег советуют поджигать дома сандаловые ароматические палочки.