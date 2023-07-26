Кольцо на пальце может многое рассказать о характере человека: как расшифровать

Кольца имеют очень важное значение для энергетики человека. На самом деле, на каком пальце носить это украшение мы выбираем не просто так. Такой выбор может многое рассказать о личности владельца.

О том, что кольцо на пальце может рассказать о характере человека - читайте в материале Styler.

Большой палец

У древних греков кольцо на большом пальце было связано с силой и мужеством. На большом пальце кольца очень часто носят богатые и успешные люди. Они по характеру умны, сообразительны, независимы от мнения других и обладают лидерскими качествами.

Указательный

Обычно кольца на указательном пальце носят карьеристы, духовно развитые и рассудительные люди. Очень часто именно на указательном пальце носят кольцо лидеры мнений и представители власти.

В этой истории все логично: указательный палец наиболее подвержен жестикуляции. Мы указываем этим пальцем, когда приказываем или хотим, чтобы собеседник на что-то обратил внимание.

Средний

Люди, которые выбирают этот палец для ношения аксессуара, как правило, самодостаточны, дисциплинированы, прагматичны, уравновешены и очень ответственны. На таких людей можно смело положиться по любым вопросам, с ними можно поделиться сокровенным.

Они всегда готовы выслушать, проанализировать услышанное и дать свой обдуманный совет.

Безымянный

Носят кольцо на безымянном пальце не только женаты. Те люди, которые приняли решение носить украшение на безымянном пальце - обычно имеют сложный характер. Они интроверты, довольно закрытые, очень мало о себе говорят.

Решение надеть кольцо вместо кольца говорит о том, что человек хочет казаться наполненным и самодостаточным, хотя это не всегда так.

Мизинец