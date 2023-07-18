Говорят, что цвета в интерьере дома могут многое рассказать о хозяевах: как расшифровать

Теплые оттенки

Если интерьер в вашем доме в основном в теплых оттенках, например, желтый, персиковый, оранжевый - это значит, что вы положительный и энергичный человек. Вы чаще имеете отличное настроение и видите во всем только хорошее.

Чтобы сбалансировать "солнечный" интерьер, необходимо добавить немного зеленого и серого цвета.

Нейтральные, практичные цвета

Такие цвета, как бежевый, коричневый, белый, никогда не выйдут из моды. Подобную цветовую гамму в интерьере в основном выбирают взвешенные люди с практическим подходом к жизни. Они никогда не гонятся за модными трендами и знают, что хотят в жизни.

Нежные, пастельные оттенки

Пастельные оттенки в интерьере встречаются довольно часто. Считается, если в доме преобладают нежные оттенки зеленого, абрикосового и синего - это значит, что хозяин дома, скорее всего, молчаливый и скромный человек. К тому же такие люди любят природу и в их доме всегда можно увидеть комнатные растения.

Насыщенные и яркие цвета

Творческие люди просто обожают насыщенные и яркие оттенки. Практические цвета для них кажутся скучными и банальными.

Если в интерьере человека преобладают насыщенные оттенки, например, красный, синий, бордовый, темно-зеленый, то хозяин неординарная, творческая и чувственная личность. Такие люди имеют необычный подход к жизни и могут найти выход из любой ситуации.