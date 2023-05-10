Не говорите этого, когда ребенок капризничает: 10 запрещенных фраз, травмирующих малыша

Каких фраз избегать

По ее словам, часто в попытках немедленно успокоить малышей, взрослые могут перегнуть палку с родительским авторитетом. В частности, вместо того, чтобы успокоить, могут травмировать ребенка оскорбительными выражениями.

У меня нет на это денег

Такими словами вы отнимаете у ребенка надежду и получение желаемой игрушки. К тому же, это может возникнуть много эмоций у ребенка.

Веди себя вежливо!

Чтобы ребенок перестал капризничать и кричать, стоит объяснить, почему здесь это нельзя делать.

Не надо! Я сделаю все сама

Лучше подбодрить ребенка и сказать, что у него все получится. Необходимо давать ребенку возможность что-то самому делать.

Я же тебе говорил, будь осторожен!

Если уже возникла какая-нибудь неприятная ситуация, то не стоит ребенка за это ругать. Ребенок учится на ошибках и делает правильные выводы.

Прекрати кричать!

Если просто сказать ребенку прекратить что-либо делать, то это вряд ли поможет. Надо сказать это спокойно и более тихим тоном.

Я тебя уже трижды просил, сделай немедленно!

Не стоит так говорить ребенку, ведь так вы давите на ребенка. Лучше использовать мягкую форму и спросить, может ли ребенок сам это сделать.

Как тебе не стыдно?

Все люди совершают плохие поступки, но на этом они учатся их больше не совершать. Чувство вины никак не поможет сделать правильные выводы.

Прекрати! Я сказал, что нельзя!

Родителям нужно помнить, что ребенок не их собственность, поэтому лучше его просто попросить, не делать этого.

Немедленно иди домой!

Дети редко делают то, что им приказывают. Лучше всего говорить с детьми спокойно.

Ну-ка быстрее двигайся!

Чтобы ребенок слушал родителей, следует его правильно поощрять.