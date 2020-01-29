Кожен раз хочеться плакати: Притула зворушив історією про доброту українців

Сергій Притула поділився історією про доброту українського народу
Сергій Притула розповів зворушливу історію про добре серце українського народу. Він захопився людьми, які виховують своїх дітей так, що можна пишатися. Шоумен і волонтер описав, як після концерту "Вар'яти шоу" в гримерку попросилися діти. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
Сергій подумав, що як зазвичай, хочуть зробити фото. Але виявилося, що хлопчики захотіли передати конверт з грошима на потреби української армії. В руках вони тримали конверт, на одній стороні якого було написано "Слава Україні", на іншій - "Від Марка, Дарія і Енея".
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Притула був дуже зворушений і зізнався, що в цей момент захотів заплакати, але не зробив цього. Волонтер перерахував життєві ситуації, коли небагаті українці роблять усе, щоб допомогти військовим на Донбасі, позбавляючи себе якихось речей.
"Кожен раз хочеться плакати і стоїть комок у горлі. Бо хлопчики могли б витратити ці гроші на якісь ігри. Мама на дитину. Діаспора на сім'ї. Батько на сина. А Петя міг би просто жити своїм заробітчанським життям і не паритися. Але виховання, патріотизм і усвідомлення важливості підтримки свого війська, не дозволяють їм залишатися байдужими. Як і у випадку з сотнями тих, хто здійснює щодня перекази на волонтерські рахунки", - написав Притула.
Сергій Притула зворушив історією про добрих дитячих серцях (фото:facebook.com/serhiyprytula)
Ведучий і волонтер подякував усім за допомогу в січні, але зазначив, що все одно цих грошей не вистачить на те, щоб задовольнити всі потреби армії, які у нього відзначені в вордовському файлі. Якщо у когось з вас є бажання допомогти, Сергій опублікував банківські реквізити для допомоги українським військовим.
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