Распятия младенцев не було: Притула висловився про скандали на Євробаченні 2019

Сергій Притула розповів про Євробачення 2019 (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула прокоментував скандали, що виникли на Євробаченні 2019

Сергій Притула відверто прокоментував скандали, які виникли на Нацвідборі Євробачення 2019 в Україні, коли він був ведучим шоу. Шоумен і волонтер зізнався, що добре спілкується з MARUV, яка відмовилася їхати на фінал конкурсу, а також не тримає зла на дует Anna Maria, які поїхали після конкурсу представляти Україну в Сочі.

Притула повідомив, що він перший оголосив про те, що MARUV перемогла у Нацвідборі, але це було її рішення на наступний день не підписати контракт з НОТУ. На думку ведучого, він абсолютно не має відношення до рішення української співачки.

"Я ось цим своїм ротом, яким заробляю гроші, оголосив переможця Національного відбору. Її звуть MARUV. На тому робоча частина закінчилася - я закрив рот і поїхав додому. На другий день MARUV не підписала контракту з НОТУ. До чого я в цій схемі? Але всі говорили, що я винен. Два тижні заперечував, пояснював, а потім набридло", - цитує слова Притули видання MBR.

Притула обмовився, що нічого поганого проти MARUV не має, до того ж у них з'ясовується, що один і той же перукар

Також Сергій пролив світло на ситуацію з дуетом Anna Maria, у яких він запитав, чий же все-таки Крим, і чому вони, маючи батьків, які працюють на окупаційну владу, вибирають цей конкурс. Ведучий запевняє - дівчат не принижував.

"Ніякого там "распятия младенцев" не було. Не було ні одного питання, яким би я їх принизив або сказав, що вони погані діти або батьки у них погані. Хоча, звичайно, вважаю, що батьки, які турбуються про кар'єру дітей, повинні приймати більш зважені рішення. Одним словом, ні про що не шкодую. Після того як мені помахали пальцями і кулаками - мовляв, я ображав дівчаток - ті собі спокійненько, покрутивши всіх на одному органі, полетіли на фестиваль у Сочі представляти Україну", - розповів Притула.

Шоумен повідомив, що пізніше дует надіслав йому листа, де дівчата писали, що абсолютно не тримають зла на ведучого.

До речі, в цьому році Притула стане ведучим всіх прямих ефірів.