У кожному я бачу велике майбутнє України, - Поплавський

Першокурсники популярного творчого вузу - Київського національного університету культури і мистецтв відсвяткували початок нового навчального року "День знань - 2021".

На студентську молодь чекала цікава розважальна програма з професійними вікторинами, презентаціями, знайомство із зірковими педагогами і зустріч з ректором, доктором наук, професором Михайлом Поплавським.

"Радий вітати вас з Днем знань. Пам'ятайте, що ви вчитеся в кращому столичному вузі і з гідністю несіть високе звання студента Національного університету культури і мистецтв. В кожному - я бачу майбутнє України! Лідерами не народжуються, ними стають. Через улюблену професію ви зможете реалізувати свої творчі здорові амбіції, стати успішними, популярними і щасливими. Майте мету, внутрішній стрижень, формуйте характер і досягайте вершин. Будьте режисерами свого життя. Бажаю вам міцного здоров'я, енергії, куражу, творчої свободи і шаленого студентського кохання! " - сказав Михайло Поплавський.

В урочистій обстановці декани та завідувачі кафедр 10 престижних факультетів представили першокурсникам кураторів, викладачів, зіркових майстрів курсів, які розповіли про особливості та переваги обраних професій, яскраве студентське дозвілля, ознайомили з переліком професійних дисциплін, спікерами майбутніх тренінгів, майстер-класів та творчих зустрічей.

Зокрема, з початком студентського життя привітали молодь художні керівники 1-го курсу факультету театру і кіна, народний артист України Володимир Нечепоренко і відомий кіноактор, випускник КНУКіМ Артем Позняк.

"Театральна справа дуже нелегка, але дуже цікава. Кажуть, якщо людина хоч раз отримала на сцені оплески, вона більше з неї не зійде. Я бажаю, щоб ваші мрії і поставлені цілі здійснювалися. Набирайтеся знань, умінь, сил і терпіння для досягнення поставленої мети", - зазначив Володимир Нечепоренко.

Зіркові викладачі факультету хореографічного мистецтва - відомий балетмейстер, художній керівник Академічного театру "Київ-Модерн-балет", заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Раду Поклітару, переможниця шоу "Танці з зірками", чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко, переможець шоу "Танцюють всі", відомий хореограф, художній керівник 1-го курсу Євген Кот також привітали першокурсників Університету культури.

"Ваше життя, творчість і успіх залежать від спраги і розуміння того, що все в ваших руках. Ви повинні старанно вчитися, здобувати безцінний досвід і знання від кращих зіркових педагогів. Беріть на себе відповідальність і дійте!" - звернулася до молоді зоряний викладач факультету хореографічного мистецтва Олена Шоптенко.

За словами відомого балетмейстера Раду Поклітару, якщо вибрали хореографію покликанням свого життя, то не можна зраджувати мрії.

"Не дивлячись на невдачі і важкий шлях до успіху, йдіть до мети, досягайте вершин і будьте завжди в ритмі танцю", - додав він.

Також з нагоди Дня знань зоряний професорсько-викладацький колектив побажав молоді Університету культури чудових і насичених студентських років, плідного навчання, неймовірних вражень і успішної реалізації в майбутню професію.

Першокурсники подякували Михайлу Поплавському, прислухавшись важливих мотиваційних порад і настанов. Вже 1 вересня, повні драйву і позитивних емоцій, вони почнуть навчання за інноваційними освітніми програмами в кращому культурно-мистецькому закладі вищої освіти України.