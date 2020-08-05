У кожного другого зайва вага: став відомий портрет середньостатистичного українця

Державна служба статистики склала портрет середньостатистичного українця і надала дані про середню вагу і ріст чоловіків і жінок. Виявилося, що більш ніж половина жителів країни мають зайву вагу.

Середня вага повнолітніх українців становить 75 кілограмів, а середній зріст – 169 см. За даними статистики середній зріст українських жінок – 164 см, а чоловіків – 175 сантиметрів. Жінки в середньому важать близько 71 кілограма, а чоловіки – близько 80 кілограмів.

За даними Держстату, у 1,2% українців занижена маса тіла, у 42,4 – нормальна, а от з надмірною вагою проживає 39,7% українців, з ожирінням -16%, з крайнім ожирінням – 0,7%. Якщо дивитися на загальний показник, то проблеми із зайвою вагою мають 56,4% громадян України. При цьому, майже 24% жінок регулярно займаються фізичним спортом, а серед чоловіків цей показник вищий – близько 40%.

Майже 30% українців у віці 25 років і старше мають освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

У 37,7% сімей є діти до 18 років, а ось малюки до трьох років – тільки 7,5%, при чому частіше в родинах, які живуть у місті. Сімей, де діти виховуються без батька в Україні дуже багато – вище 90%, а без матері – всього 3,3%

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям наочно показали, чому важливо закривати купе в поїзді.