Без кофе и слабительного. Эксперт назвал супер-способ, который поможет сходить в туалет через 30 минут

Как преодолеть запор

По словам диетолога, ее способ сработает при запоре через 30 минут. Тренер Ванесса говорит, что ходить в туалет раз в неделю очень вредно для здоровья. Для этого способа не нужно использовать слабительные или кофе.

"Вам нужен сельдерей и шпинат. Положите их в блендер и добавьте немного воды", - советует она.

После того, как вы закончите смешивать, вы увидите немного пены, и это будет очень гладкая жидкость. Сельдерей и шпинат прекрасно сочетаются. Выпейте этот коктейль и через 30 минут вы захотите посетить туалет.

Предыдущие исследования показали, что овощи с высоким содержанием воды и клетчатки ускоряют перемещение пищи по кишечнику, регулируя пищеварение. Сельдерей примерно на 95 процентов состоит из воды. Точно так же вода составляет 93% шпината.

Эксперты говорят, что нормальная частота опорожнения кишечника - от трех раз в день до трех раз в неделю.

По данным Национального института здоровья Британии, способы предотвращения запоров включают употребление достаточного количества клетчатки (в зеленых овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах), регулярные физические упражнения и употребление большого количества жидкости.