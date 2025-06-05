Катя Осадчая поделилась редким фото с отцом и призналась, чем больше всего на него похожа

Дело в том, что сегодня, 5 июня, отец телеведущей празднует свой день рождения.

В публикации звезда также рассказала, какие черты характера и внешности унаследовала от отца, растрогав поклонников.

"Папа, с днем рождения. Многая лита. Любим тебя", - отметила телеведущая.

Катя Осадчая показала отца (фото: instagram.com/kosadcha)

Кроме того, она рассказала, чем именно она похожа на отца.

"Пять черт, которыми я похожа на папу? Бескомпромиссностью, трудоголизмом, любовью к ремонтам, строительству, любовью к искусству. Я выросла в руках с альбомами импрессионистов. Обожаю импрессионистов, так же, как и папа", - подчеркнула телеведущая.

Кроме того, ведущая отметила, что внешностью она также похожа на отца.

"И ростом, и размером ноги, судя по всему, я также в папу. И дети мои похожи на моего папу", - подытожила она.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Осадчей тут же принялись комментировать ее новую публикацию:

"Невероятно похожа на папу, поздравляю с именинником"

"Ваш отец был клиентом моего банка, потому знаю его очень хорошо. Доброжелательный, вежливый и скромный"

"Искренние поздравления вашему папе".

Катя Осадчая с отцом (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что отца Осадчей зовут Александр. Он - генеральный директор ГП ПО "Киевприбор". Мама - домохозяйка, по профессии библиотекарь. Также у звезды есть брат, который младше нее на несколько лет. Он живет за границей.