Католическая Пасха: что нужно сделать, запреты и традиции праздника

Почему даты Пасхи отличаются

В то время как православные христиане отмечают Пасху 5 мая, католики празднуют сегодня. Такая значительная разница в датах возникла из-за того, что протестанты и католики отсчитывают дату Пасхи от астрономического равноденствия. Православные же христиане рассчитывают дату от равноденствия по юлианскому календарю.

И хотя непереходные праздники с 1 сентября 2023 года отмечают по новоюлианскому и григорианскому календарям, разница в 13 дней между календарями влияет на расчет - поэтому иногда может возникать значительная разница, а иногда - даты празднований совпадают.

Традиции католической Пасхи

К Пасхе христиане готовятся постом, в который отказываются от еды животного происхождения. В то же время для католиков пост менее жесткий, чем для православных.

Последняя - Страстная - неделя перед праздником особенно важна: в течение этого времени вспоминают последние дни земной жизни Христа. В католических церквях с Большого Четверга по Пасху нельзя звонить в колокола в знак траура.

В это время к празднику пекут паску или кексы, красят яйца и готовят индейку - к Пасхе подготовка должна завершиться.

Вечером накануне Пасхи умываются святой водой и приносят домой освященную свечу.

В день Пасхи проводятся богослужения, крестный поход, отмечают выход из поста поеданием пасхальных крашанок и пасок в семейном кругу.

Интересной традицией является поиск в траве пасхальных яиц, которые можно заменить даже на шоколадные яйца - считалось, что их приносит кролик, символ плодородия.

Следующую после Пасхи неделю, Светлую седмицу, отдыхают, приглашают в гости и посещают родственников.

Что нельзя делать

Как и на все праздники, на Пасху нельзя ссориться, злословить или желать кому-то зла. Не стоит выбрасывать ту пищу, которая была освящена - советуют оставить птичкам или животным. Сегодня также не советуют венчаться.

Кроме этого, на Пасху запрещен труд, следует воздержаться от домашней работы.