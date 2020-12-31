З чим категорично не можна поєднувати алкоголь: наслідки непередбачувані

Алкогольні напої не можна змішувати з рядом продуктів. Крім всім відомого табу на антибіотики, фахівці радять також утриматися від міксу спиртного з газованими напоями, солодощами і не тільки.

Так, за словами психіатра-нарколога Євгена Брюна, ефект від змішування алкоголю з газованими напоями може бути абсолютно непередбачуваний, пише tass.

"Не можна поєднувати алкоголь з газованими напоями, тому що наявність вуглекислого газу, ось цих чарівних бульбашок, тільки збільшує всмоктуваність і може бути ефект катастрофічний з наростанням алкогольного сп'яніння", - стверджує медик.

Не можна заїдати алкоголь солодощами. Адже цукор і алкоголь в організмі починають "конкурувати" в переробці. І в результаті продукти напіврозпаду алкоголю затримуються.

Також нарколог розвіяв міфи про народні засоби, до яких вдається багато хто, щоб відтягнути ефект сп'яніння. Мова йде про вершкове масло або картоплю, які нібито потрібно з'їсти до застілля.

"Треба пам'ятати, що ви не будете в цей момент п'яніти, вам захочеться все-таки випробувати це відчуття сп'яніння. Ви будете додавати алкоголю, і потім цей алкоголь весь одночасно всосеться і проб'є цей захист", - пояснив він.

Раніше лікарі також розповіли про згубний вплив для здоров'я алкоголю та антибіотиків. Медики назвали ряд антибактеріальних препаратів, поєднання спиртного з якими може бути чревате проблемами зі здоров'ям.

Крім того, лікар розповіла, для кого небезпечна чарочка за вечерею, а кому можна дозволити пропустити одну-другу під смачну їжу.