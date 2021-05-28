На чому категорично не можна економити: навіть якщо дуже хочеться

Здоров'я

Затягувати візити до лікаря до останнього, не витрачати кошти на нормальне обстеження і необхідне лікування, вірити в народну медицину або просити поради у непрофесіоналів – що завгодно, аби уникнути півгодинного очікування в черзі до фахівця. Якщо немає потрібного лікаря у звичайній лікарні, варто шукати його в приватній. Якщо потрібен дорогий препарат, то купувати саме його. І не шукати альтернативу, не домовлятися з самим собою, не відкладати на місяці – це все пастка. Лікуватися потрібно відразу ж, тому що завтра можуть наступити незворотні наслідки.

Освіта

Ми досі не звикли до думки про те, що освіта – це інвестиція в майбутнє. І не розуміємо, що знання - це фундамент кар'єри. Це стосується не тільки вузів, а й короткострокових курсів, відвідування бібліотек, прослуховування онлайн-курсів. Цей той багаж, які може стати корисним в будь-який момент, в будь-якій сфері й на будь-якій посаді. А ще - це щасливий білет у величезний світ.

Техніка

Технічні засоби вимагають розумної економії, і мова йде не про останні моделі смартфонів. Питання про домашню техніку. На ній економлять багато молодих пар або купують дешеві аналоги, які дуже швидко ламаються. Завжди перевіряйте репутацію виробника, це допоможе уникнути невдалої покупки. Не варто сподіватися на те, що китайський холодильник невідомої фірми прослужить вам понад 10 років.

Годинники та взуття

Вважається, що дорогі аксесуари та дороге взуття – пріоритет у тих, хто обертається у вищих колах. Але насправді це не так і варто уважно поставитися до цих елементів у своїй шафі. Бажано, щоб в гардеробі була трійка речей класичного стилю і з хорошої тканини. Вони стануть в пригоді для співбесіди в серйозній компанії або для відвідування модної виставки з цікавими знайомствами.

Враження

Цей пункт найчастіше називають люди, які вже практично прожили своє життя. Враження залишаться з людиною навіть тоді, коли вона втратить все інше. Все, що ми пережили, побачили та дізналися, роблять нас особистостями, до яких тягнуться, у яких інші хочуть дізнатися секрет:"як прожити життя". Подорожуйте та отримуйте неймовірні враження від життя, поки є така можливість.